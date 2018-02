Frühjahrsmesse bei Rexgranit: die bekannte King-Size-Plate, neue weiße Materialien aus Brasilien und Stände von Partnern

Die Firma öffnet am 09. und 10. März 2018 ihr Werk in Brück in Brandenburg wieder für Gäste und Einkäufer

Die Rexgranit GmbH in Brück in Brandenburg lädt am 09. März (Freitag) und 10. März 2018 (Samstag) Gäste und Einkäufer in ihr Werk in Brück in Brandenburg unweit von Potsdam. Neben allgemeinen Informationen über die Naturstein-Bearbeitung an den modernen Maschinen werden weiße Steinsorten aus Brasilien gezeigt, die das Unternehmen neu im Programm hat. Auch zur Herstellung der King-Size-Plate mit 10 / 8 / oder 6 mm Stärke ist Näheres zu erfahren.

Mit Breton, Cosentino, Lithofin, KGS-Winter und TRAFÖ-Linde-Gabelstapler stehen auch andere Unternehmen und Geschäftspartner für Fragen zur Verfügung: Breton informiert über neue Steinbearbeitungsmaschinen; Cosentino zeigt die aktuellen Farben des Engineered Stone Dekton; Lithofin behandelt das Thema „Reinigen-Schützen-Pflegen“ von Natursteinen; KGS-Winter demonstriert unter anderem die neueste Klebetechnik für Küchenarbeitsplatten in Designkante und zeigt Diamantwerkzeuge; TRAFÖ-Linde präsentiert Gabelstapler und innovative Logistiklösungen.

Geboten werden nicht nur „attraktive Messepreise und Messekonditionen“, wie eine Pressemitteilung verspricht: „Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Das TEAM von Rexgranit freut sich auf den Besuch und die interessanten Gespräche.“

Rexgranit

Übrigens: im Archäologischen Landesmuseum in der nahen Landeshauptstadt Brandenburg/Havel gibt es noch bis 27. Mai die internationale Wanderausstellung Archaeomusica: gezeigt wird unter anderem, wie die Menschen in der Urzeit mit Steinen Musik gemacht haben.

(08.02.2018)