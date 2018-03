Die Stone Fair in Xiamen fand 2018 wie jedes Jahr vom 06. – 09. März statt

Die Stände der chinesischen Aussteller waren noch größer und aufwändiger gestaltet als schon in den Vorjahren, da die größte Nachfrage nach Naturstein nun von privaten Kunden kommt

Die 18. Xiamen Stone Fair fand 2018 wie jedes Jahr vom 06. -09. März statt. Eine Beobachtung aus den Hallen C1 bis C5, wo sich die chinesischen Natursteinfirmen präsentieren: die Stände werden immer größer und immer mehr Firmen sorgen für eine aufwändige Gestaltung. Design ist das Zauberwort, unter anderem weil die größte Nachfrage nach Marmor, Granit & Co nun von privaten Kunden kommt. Diese wünschen sich Naturstein für ihre neuen Villen oder Apartments beziehungsweise für die Modernisierung bestehender Immobilien.

Ein paar Anmerkungen zur Stadt Xiamen: unübersehbar ist die Verschönerung der Insel. Details sind die Kästen am Straßenrand, die mit Malereien verziert sind, oder die Pflanzen mit bunten Blättern entlang der Straßen. Nicht zu vergessen: Xiamen liegt in der subtropischen Klimazone.

Auffallend sind auch die Licht-Installation an den Hochhäusern zum Beispiel unweit des Messegeländes. Sie geben der Stadt ein Image von Modernität und Metropolis.

Xiamen ist insofern eine Stadt der Zukunft, als die Elektromobilität schon heute eine dominierende Rolle spielt. Die ungewohnte Stille nimmt man zunächst gar nicht so deutlich wahr – schließlich macht das Fahrgeräusch der Reifen auf dem Asphalt noch einigen Radau und sind auch die Wagen mit Gasmotor noch laut. Aber an Ampeln oder in der Nähe von anfahrenden Bussen kann man den Unterschied zu anderen Städten nicht mehr überhören.

Überall in den Straßen findet man Fahrräder zum Ausleihen.

Schließlich: im Dezember 2017 nahm die 1. Linie der Metro ihren Betrieb auf. Sie verbindet die Zenhai Road Station auf der Insel mit dem Festland.

