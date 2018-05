Gemälde im Sandsteinbruch und „Benzingespräche“ unter Automobilfans im Werk

Das Carl Picard Natursteinwerk unweit von Kaiserslautern lädt am 26. Mai 2018 zu einem Tag der Offenen Produktion

Mit einem Tag der Offenen Produktion am 26. Mai 2018 eröffnet das Natursteinwerk Picard die diesjährige Saison seiner Kulturveranstaltungen. Wir erinnern uns: im letzten Jahr war das Projekt „Schatzfelsen“ die Attraktion gewesen: Dafür war in einem massiven Sandsteinbrocken ein Beutelchen mit einer Wertsache versteckt worden, und Besucher, besonders Kinder, waren eingeladen, den dicken Brocken mit Hammer und Meißel zu knacken.

Der geheimnisvolle Inhalt ging dann an ein wohltätiges Projekt.

Demgegenüber geht es diesmal geradezu zurückhaltend los: am 26. Mai von 9 – 17 Uhr werden vor den hohen Felsen im Steinbruch im Schweinstal Gemälde gezeigt. Kooperationspartner ist die Galerie m Beck aus Homburg/Saar. Es handelt sich um Werke von folgenden Künstlern: Silke Aurora (DE), Lucia Brauburger (DE), Joachim Hillmann (DE), Kiddy Citny (DE), Tanya Krylova DE, Barbara Niesen (DE), Claus F Rudolph (DE), Sandra Schawalder (DE), Hans Sisa (AT), Udo Steigner (DE) und Adriana Woll (BR, DE).

Daneben bringt der Juniorchef der Firma, Martin Picard, seine Leidenschaft ins Spiel: Er outet sich als „Technik affiner Freund der mit Verbrennungsmotoren betriebenen, klassischen und exotischen Fortbewegung“ und lädt Gleichgesinnte ein, „mit Ihrem besonderen Fahrzeug das malerische Schweinstal besuchen (zu) kommen“.

Geboten werden „Benzingespräche“, heißt es auf einer Webpage der Firma.

„Parken können sie auf einer gesonderten Fläche hier im Natursteinwerk“, wird zugesichert.

Wir ergänzen: Tankstellen auch für Benziner gibt hinreichend in der eher ländlichen Umgebung. Und was Getränke für die Besucher angeht, lässt man in der Pfalz ja ohnehin und bekanntlich nichts Anbrennen.

Natürlich gibt es daneben einen Blick hinter die Kulissen der Natursteinverarbeitung im Werk in Krickenbach unweit von Kaiserslautern.

Tag der Offenen Produktion, 26. Mai 2018, 9 – 17 Uhr

