Schweizerische Triennale der Skulptur in Bad Ragaz und Vaduz noch bis zum 04. November 2018

Unter freiem Himmel zeigen auf der Bad RagARTz 77 Kunstschaffende über 400 Skulpturen, darunter viele aus Naturstein

Vom 5. Mai bis am 4. November findet die 7. Schweizerische Triennale der Skulptur statt. 77 Künstlerinnen und Künstler aus 17 Ländern zeigen über 400 Kunstwerke unter freiem Himmel im St. Galler Kurort Bad Ragaz und in der Liechtensteiner Hauptstadt Vaduz. Jedoch nicht nur beidseits des Rheins begegnet man den inspirierenden Objekten, auch im Alten Bad Pfäfers sind die Aussteller der Bad RagARTz am Festival der Kleinskulpturen präsent.

„Es ist unser Ziel, mit der 7. Triennale den Zeitgeist zu treffen und dort künstlerisch und philosophisch weiterzudenken, wo andere aufhören“, sagt Esther Hohmeister, die zusammen mit ihrem Ehemann Rolf das Event initiiert hat.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Die Wirkung von Kunst im sozialen Raum und in der Natur ist wechselseitig, der Übertritt (Weg) auf dem 10 Kilometer langen Bad Ragazer Skulpturenweg vom Dorfkern in die Erholungszone wird spielerisch gestaltet. Komprimierter und im Effekt kontrastreich werden die 40 Kunstwerke in der Vaduzer Innenstadt sein.“

Das Motto lautet diesmal „Eile mit Weile – Verweile“. Damit soll Kunst aus den Museen ins Freie zum Publikum gebracht werden und so Stoff für Gedanken, Gemeinsamkeiten und Gespräche bieten.

Besonderheiten des Events sind unter anderem Führungen bei Vollmond oder Joggingrunden sowie DorfART oder die LiteraTour-Anlässe. Führungen gibt es für Kinder und Erwachsene

Erstmals wird während der Bad RagARTz der neu geschaffene Schweizer Skulpturenpreis vergeben.

Bad RagARTz

Fotos: Bad RagARTz

(01.07.2018)