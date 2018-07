Die Coverings 2018 verzeichnete rund 1.100 Austeller und knapp 25.000 Fachbesucher

Vergabe der Preise für Einbau & Design / 2019 wird sie wieder in Orlando, Florida ausgerichtet

Die Coverings ist die Messe für Naturstein und Keramik für den Südosten der USA. Sie pendelt im Wechsel zwischen Atlanta, Georgia und Orlando, Florida. Den Norden und Westen der USA sowie Kanada bearbeitet vorrangig die International Surface Event (TISE) in Las Vegas.

In diesem Jahr zählte die Coverings (08.-11. Mai 2018) über 1.100 Aussteller. Knapp 25.000 Fachbesucher kamen. Das war ein Anstieg um 20% gegenüber 2013, als die Messe zum letzten Mal in Atlanta stattgefunden hatte.

Traditionell beginnt einen Tag vor der Eröffnung ein Bildungsprogramm, das diesmal rund 45 Veranstaltungen bot.

Daneben ist die Vergabe der Preise für Einbau & Design (Coverings Installation & Design Awards, CID) ein weiteres Highlight der Messe. Sie werden für herausragende Leistungen in der Arbeit mit Naturstein beziehungsweise mit Keramikfliesen vergeben. „Die Preise sind bedeutsam, weil sie zeigen, wie schöne Produkte, handwerkliches Können und künstlerische Gestaltung die Architektur und die Innenraumgestaltung bereichern können“, drückte es Jennifer Hall, Präsidentin beim Veranstalter Taffy Event Strategies aus.

Der Grand Prize wird nur zweimal vergeben und ist mit je 3000 US-$ dotiert. Die weiteren Preise gibt es jeweils in Naturstein und Keramik in verschiedenen Kategorien. Sie sind mit je 2000 US-$ dotiert. Wir zeigen Fotos der prämierten Arbeiten.

Zum 9. Mal gab es den Installation Design Showcase (IDS), in dessen Rahmen beispielhaft drei Bauprojekte ausgeführt werden. Die Aufgabe hieß hier wieder „Tiny Houses“ (kleine Häuser).

In Kooperation mit der Stadt Atlanta war bei dieser Ausgabe der Messe ein Wettbewerb für Designstudenten durchgeführt worden, die Bänke für Parks in der Stadt entwickelen sollten Drei der Ideen bekamen Geldpreise und werden nun in der Stadt aufgestellt.

Traditionell schon gehört zur Coverings die Audio Tour, die Besucher sich ähnlich wie in einem Museum ausleihen können. Die kostenlosen Touren führen zu besonders interessanten Ausstellern und zeigen die aktuellen Trends in den Branchen.

Eine besondere Marketingidee: für eine Spende von 25 US-$ für die Tile Heritage Foundation konnten Besucher Abdrücke ihrer Hände in Ton hinterlassen. Diese werden in eine Wand am Sitz des Fliesenverbands TCNA eingesetzt.

