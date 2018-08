„Kieke, staune, wunder Dir!“ im Humboldt Forum im Berliner Schloss

Am 25. und 26. August 2018 finden zum letzten Mal die Tage der Offenen Baustelle statt

Das Humboldt Forum lädt am Samstag, 25. August, von 9 bis 14 Uhr, und am Sonntag, 26. August 2018, von 9 bis 18 Uhr, zu den letzten Tagen der offenen Baustelle ein. Der nahezu vollständig fertiggestellte Schlüterhof ist Mittelpunkt eines Programms mit Informationen über Bau und Architektur, Musik, Live-Speakern, Streetfood und Workshops für Kinder. Ebenfalls zur Besichtigung offen stehen die Ausstellungshallen im 2. Obergeschoss rund um den Schlüterhof.

Der Eintritt ist frei, Einlass bis jeweils 45 Minuten vor Veranstaltungsende.

Er gehörte zu den herausragenden Meisterwerken der norddeutschen Barockarchitektur: der Schlüterhof, geschaffen vom Schlossbaumeister Andreas Schlüter für die Repräsentationsbedürfnisse des ersten preußischen König Friedrich I. Als zentraler Bestandteil des mit dem Humboldt Forum entstehenden kulturellen Stadtquartiers wird der rekonstruierte Schlüterhof ab Ende 2019 mit Bistro und Restaurant wieder zum Verweilen einladen. Zu den diesjährigen letzten Tagen der offenen Baustelle lässt sich erstmals wieder seine volle Pracht erahnen.

Im 2. Obergeschoss, um den Schlüterhof herumführend, stehen die Ausstellungshallen des Ethnologischen Museums im fertig ausgebauten Zustand zu einem Besichtigungsrundgang offen. Der Außenbereich bietet mit den drei rekonstruierten Barockfassaden und der vom Architekten Franco Stella ergänzten modernen Fassade den festlichen Rahmen für ein buntes, unterhaltendes und gleichzeitig informatives Bühnenprogramm, das dieses Jahr federführend vom Förderverein Berliner Schloss e.V. gestaltet ist.

Unter den steinernen Barockschönheiten erfahren Besucherinnen und Besucher in Filmen und Talks Informatives zu Bau, Architektur und Inhalt des Humboldt Forums sowie zur Rekonstruktion der Schlossfassaden. Das Swing Dance Orchestra von Andrej Hermlin spielt Musik von Glenn Miller und Benny Goodman, der Staats- und Domchor Berlin und der Knabenchor der Universität der Künste singen, musikalisch unterstützt vom Bläserensemble Hauptstadtblech, Werke von Bach, Mendelssohn und Nicolai und auch die Jazzband des Humboldt Gymnasiums in Berlin-Tegel, die Humboldt Jazz Explorers, hat einen Auftritt. Info- und Verpflegungsstände, Mitmach- und Experimentierstationen sowie Live-Speaker halten für Besucherinnen und Besucher jeden Alters wissenswerte Informationen sowie Streetfood bereit.

Als Referenz an eine der größten Volkstanzkulturen der Welt schließt am späteren Sonntagnachmittag eine Sambashow der Berliner Showtanzgruppe der Brasilianischen Künstlerin Girlene Santos das Programm. Die letzten Tage der offenen Baustelle warten mit einem wahren Volksfest auf.

Ein besonderes Highlight bietet der Samstagnachmittag: die Berliner Philharmoniker geben im Schlüterhof unter der Leitung ihres designierten Chefdirigenten Kirill Petrenko ein Benefiz-Konzert. Damit lassen sie eine Tradition aus den späten zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wiederaufleben. Der Preis für die Eintrittskarten des Konzerts, das der Förderverein Berliner Schloss e.V. veranstaltet, wird den Spenden für die Rekonstruktion der historischen Fassaden des Humboldt Forums zugutekommen. Das Konzert ist ausverkauft.

Um dennoch möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern das Miterleben dieses herausragenden kulturellen Höhepunktes zu ermöglichen, ist geplant, das Konzert in den Lustgarten als Public Viewing zu übertragen. Im rbb Fernsehen wird das Konzert gleichentags um 22.15 Uhr übertragen.

Wegen des Benefiz-Konzerts ist letzter Einlass in den Schlüterhof am Samstag bereits um 11:30 Uhr, während der Vorplatz Richtung Lustgarten, die Passage sowie die Ausstellungshallen im 2. Obergeschoss bis 13:45 Uhr geöffnet bleiben. Letzter Einlass zu den letzten Tagen der offenen Baustelle, die jeweils am Morgen um 9 Uhr beginnen, ist am Samstag um 13:15 Uhr sowie am Sonntag um 17:15 Uhr.

Mit dem Humboldt Forum entsteht Ende 2019 ein neues kulturelles Stadtquartier in der Mitte Berlins. Durch das Zusammenführen herausragender Sammlungen mit bedeutenden Exponaten, darunter spirituelle Objekte und Kunstwerke aus Asien, Afrika, Amerika, sowie in vielfältigen Veranstaltungen regt das Humboldt Forum zu neuen Erkenntnissen über die Welt von gestern, heute und morgen an. Akteure im Humboldt Forum sind federführend die Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin, die Kulturprojekte Berlin und das Stadtmuseum Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin. Bereits jetzt ist das Humboldt Forum mit einem breiten Programm an Ausstellungen, Diskussionen, Performances, Workshops, Filmen und künstlerischen Interventionen präsent.

* Samstag, 25. August 2018, und Sonntag, 26. August 2018

* Öffnungszeiten: Samstag von 9 bis 14 Uhr, letzter Einlass um 13:15 Uhr, Sonntag von 9 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17:15 Uhr

* Humboldt Forum im Berliner Schloss, Eingang Nord, Schlossplatz 5, 10178 Berlin

Ivo Zöllner singt Otto Reutters Couplet „Ick wundere mir üba janescht mehr“

