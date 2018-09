Miszellen: Ideen mit Naturstein

Die über 100 in den Sandstein gemeißelten Gräber von Mada’in Salih in Saudi Arabien sind seit 2008 Weltkulturerbe der Unesco. Es handelt sich um Reste der antiken Stadt Hegra.

In Basel in der Fast-Food-Meile an der Grüselgasse gibt es Streit um den Natursteinbelag auf dem Boden. Der hat Flecken wegen Döner-Sauce und Ähnlichem.

Die nächste Messe Rocalia im französischen Lyon findet vom 03.-05. Dezember 2019 statt. Derzeit gehen die Planung für das Programm voran, berichtet die Fachzeitschrift Pierre Actual: Danach soll es wieder eine Präsentation von Naturstein-Design geben, dann jedoch „in einer etwas anderen Form“, und mehr Architekturideen, vielleicht auch mit Trockenmauern. Ein Interview mit Chefredakteur Claude Gargi mit englischen Untertiteln kann man auf Youtube anschauen.

Wie Spolien, zum Beispiel steinerne Säulen, bei Bauten im alten Rom wiederverwendet wurden, ist Thema eines kunstgeschichtlichen Essays in der Zeitschrift „Blau“ (September 2018).

Das Schiefer-Solar-Dach der Firma Rathscheck aus der Eifel wird auf der Webpage finanzen.net beschrieben.

Dolmens et Patrimoine de Labeaume heißt eine Webpage, die sich den Steingräbern im französischen Département Ardèche widmet (französisch).

Luxemburgs Regierung hat die Initiative „Space Resources“ gestartet. Sie will zum Beispiel auf Asteroiden Bergbau betreiben.

„Römersteine entlang der burgenländischen Bernsteinstraße“ ist der Titel einer wissenschaftlichen Studie, die den Beziehungen zwischen Steingewinnung, Verarbeitung, Transport und Verwendung entlang dieses wichtigen Nord-Süd-Transportweges in der Römerzeit nachvollzieht.

Aus Eichenholz und heimischer Grauwacke haben Jugendliche bei einer Berufsorientierung im Wald bei Siegen eine Sitzbank gebaut.

Bei den Anlagen zum Hochwasserschutz in Grimma unweit Leipzig wurde eine mit Naturstein verblendete Wand vor die alte Stadtmauer gesetzt.

Video des Monats: das Design des neuen Trikots des Fußballclubs Inter Mailand ist inspiriert vom Marmorfußboden im Dom der Stadt (1, 2).

(18.09.2018)