Miszellen: Ideen mit Naturstein

Einen zauberhaften Zebrastreifen mit Naturstein gibt es in der schwedischen Stadt Jönköping in der Provinz Småland im Süden des Landes. Die Straße ist verkehrsberuhigt, so dass deswegen kaum Probleme von Autofahrern oder Fußgängern mit dem ungewöhnlichen Design zu erwarten sind. Das Foto hat uns das Magazin „Sten“ des schwedischen Natursteinverbands zur Verfügung gestellt. Mit der Kamera unterwegs war Karin Nyman, Art Directorin des Magazins. Kostenloser Download des Magazins als pdf (schwedisch).

Die Frage „Wie werde ich Steinmetz/-in“ beantwortet die Wilhelmshavener Zeitung in einer Bildergeschichte.

Zum Tag der Offenen Tür bei Draenert am Bodensee schauten sich nahezu 500 Besucher die Bereiche Manufaktur, Steinpark und Orangerie an. Das Unternehmen stellt exklusive Möbel auch mit Naturstein her.

Die GaLaBau 2018 in Nürnberg verzeichnete gegenüber 2016 einen Besucheranstieg um über 10% (auf über 70.000). Die Fläche der internationalen Aussteller stieg um 12%. Die nächste Messe findet vom 16. bis 19. September 2020 statt.

Die Seite „Camini in Pietra“ zeigt Kamine mit Natursteinverkleidung (italienisch).

Bewegung bei den Steinmessen in Brasilien: die Vitória Stone Fair kehrt zurück zu ihrem Termin im Februar, die nächste Fortaleza Brazil Stone Fair findet im November 2019 statt. Näheres in unserem Messekalender.

Im Dance’s Obelisk in London verbirgt sich ein Ventilationsschacht für die U-Bahn. Weitere solcher Geheimnisse werden auf einer Website genannt.

Zwei neue Fossilien aus den flachen Urmeeren vor 580-540 Millionen Jahren wurden in Südaustralien entdeckt. Das eine ist Obamus coronatus, ein Lebewesen in Scheibenform mit einer spiralförmigen Oberfläche (links), das andere Attenborites janeae in Eiform und ungefähr einen cm groß. Schlaue Leser haben die Namensgebung schon durchschaut: das erste Lebewesen erinnert an Präsident Obama und sein großes Interesse an den Wissenschaften, das andere den britischen TV-Wissenschaftsjournalisten David Attenborough.

Ein Turm aus Naturstein gehört zu der Installation „Skyspace“ des Lichtkünstlers James Turrell am Arlberg in Österreich.

Die Messe Stonex in Toronto, Kanada wird vom 28.-30. November 2018 in Metro Convention Centre stattfinden. Erstmals ist sie integriert in die Buildings Show. Partner ist das US-Natural Stone Institute, das ein Seminar zu Arbeitssicherheit und Training ausrichtet, dies in Kooperation mit der Terrazzo Tile & Marble Association of Canada (1, 2).

Die Sahara hat sich seit 1920 um 10% ausgedehnt, sagt eine Studie der Universität von Maryland.

An einer Straße in Kirchenbirkik in der fränkischen Schweiz haben Jugendliche einen Grünstreifen angelegt. Die Vereine aus dem Ort beteiligten sich mit jeweils einem Naturstein, auf dem ihre Namen in Edelstahl verewigt sind.

AEMA, der Verband für den spanischen Macael-Marmor, hat eine neue Ausgabe seines Online-Magazins mit Referenzen ins Netz gestellt (englisch, spanisch).

Video des Monats: Deer Stones (Hirschsteine) nennen Wissenschaftler die bis zu 4 m hohen Steinstelen in der Steppe in Zentralasien. Der Name stammt von den Hirschen, die darauf eingraviert sind. Fundort zum Beispiel in der Mongolei ist Tsatsyn Ereg. Das Magazin Geo hat in seiner Ausgabe 06/2018 einen Bericht darüber veröffentlicht (1, 2)

(03.10.2018)