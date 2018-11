„Grüne“ Natursteingewinnung ist das Thema am Morgen des 2. Tages auf dem World Stone Congress in Xiamen

Am Nachmittag gibt es Vorträge zu Produktdesign mit Naturstein / Die Ausstellung „Stone Infinite“ findet zum 2. Mal statt

„Grüne“ Natursteingewinnung ist das Thema beim World Stone Congress am Morgen des 07. März 2018 während der Xiamen Stone Fair. Internationale Experten werden über Erfahrungen berichten, wie man Wasser und Energie sparen, die Arbeitsplatzsicherheit erhöhen oder negative Auswirkungen eines Steinbruch auf die Umgebung reduzieren kann.

Zwei Redner aus China informieren über die entsprechenden Gesetze und über Beispiele, wie Firmen dort damit umgehen. Ausländische Besucher bekommen hier einen Einblick in die chinesische Natursteingewinnung.

Ein Fachmann aus den USA wird die ANSI/NSC 373-Standards für den nachhaltigen Betrieb eines Steinbruchs erläutern. Dieses Regelwerk wurde Mitte 2014 vom damaligen Marble Institute of America (heute: Natural Stone Institute) ins Leben gerufen. Inzwischen haben zahlreiche Firmen die Zertifizierung geschafft.

Im letzten Vortrag wird es um den Steinbruch als solchen gehen. Eine Betrachtung geht der Frage nach, wie man in einem AKTIVEN Steinbruch Schutzräume für bedrohte Tiere und Pflanzen einrichten kann; eine anderen nennt Beispiele, was man nach den Ende des Abbaus mit solch einem Gelände anfangen kann.

Design-Nachmittag und Ausstellung „Stone Infinite”

Am Nachmittag desselben Tages (07. März 2019) ist der Themenschwerpunkt „Produktdesign mit Naturstein“. Internationale Designer werden Beispiele für erfolgreiche Produktideen zeigen. Die Leitlinie ist: die Objekte sollen schön, funktional und verkäuflich sein.

Nach demselben Gedanken ist die 2.Ausgabe der Ausstellung „Stone Infinite“ (Unendlicher Stein) ausgerichtet. In Halle B der Messe werden Ideen gezeigt, die auf den Märkten erfolgreich sind.

Diese Veranstaltungen organisiert die Messe in Xiamen gemeinsam mit Stone-Ideas.com.

Einige der anderen Themen des World Stone Congress’:

* auf dem „Global Master Architects Forum” am 1. Tag stellt ein international bekannter Architekt seine Arbeiten vor;

* während der folgenden Tage finden rund 40 Seminare zu verschiedenen Themen statt;

* erstmals in China wird das Natural Stone Institute die Gewinner seines Pinnacle Awards zeigen;

* im Rahmen von „Launch Out@XSF” in der Halle C3b werden neue Produkte präsentiert.

World Stone Congress, Program 2018

Xiamen Stone Fair, 06.-09. März 2019

Autor: Marcelo de Oliveira

(27.11.2018)