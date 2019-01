Preise des britischen Natursteinverbands Stone Federation Great Britain 2018

Prämiert wurden Beispiele für herausragende Verwendungen von Naturstein

Mit einer großen Gala im Grange Tower Bridge Hotel in London wurden die britischen Natural Stone Awards des Jahres 2018 vergeben. Gäste waren rund 360 Architekten, Innenachitekten, Bauherren sowie Vertreter von Firmen und Behörden.

Vergegeben werden die Preise alle 2 Jahre von einer Jury der Stone Federation Great Britain mit Sitz in London. Sie prämierte herausragende Beispiele für die Verwendung von Naturstein in 11 Kategorien

Diesmal hatte es rund 15% mehr Einreichungen als zuvor gegeben. Deshalb waren auch 3 neue Kategorien geschaffen worden: Repair & Restoration Interiors, Reconstruction and Cathedrals Fellowship.

Jane Buxey, Geschäftsführerin der Stone Federation, kommentiert: „Die Zahl der Projekte, bei denen es eine Mischung aus traditionellem Steinmetzhandwerk und Einsatz von CNC-Maschinen gab, ist ein gutes Beispiel für die intelligente Art und Weise, wie die Branche Innovation mit ihren grundlegenden Fertigkeiten verbindet.“

Jedoch kann man aus einer Formulierung auch heraushören, dass die Branche mehr für die die Qualifizierung tun müsste: „Leider gibt es immer noch Projekte mit Fehlern bei der Auswahl der richtigen Steine oder deren Verwendung, so dass diese am Ende nicht unter die Preisträger kamen“, so Jane Buxey in der Einleitung zu der Broschüre mit den Gewinnern.

Sponsoren waren die die Firmen BRE, Gallagher, Hardscape, Sandberg, SBID und Schluter-Systems. Dazu kamen die Organisation Historic England, die Zeitschrift Stone Specialist und die Steinmetz-Vereinigung Worshipful Company of Masons.

Wir werden in den folgenden Monaten einige der Preistäger detailliert vorstellen.

Die Broschüre gibt eine Übersicht über die prämierten Projekte. Sie kann kostenlos heruntergeladen werden, nachdem man sich registriert hat.

Stone Federation GB

Es folgt die Liste der Preisträger in den verschiedenen Kategorien:

New Build Modern Style Stone Cladding – Sponsored by Sandberg:

Winner – Contour House

Highly Commended – Adare Manor, Co. Limerick

Highly Commended – 8 Finsbury Circus, London

Commended – Private House, Glasgow

New Build Traditional Style Stonemasonry:

Winner – St Comghan’s Chapel, Oban

Highly Commended – Logie Point, Jersey

Highly Commended – New Country House, North Yorkshire

Highly Commended – Holy Trinity Church, Stratford-Upon-Avon

Commended – Lakeland Farmhouse, Cumbria

Commended – Sydenhurst Manor House, Surrey

Repair & Restoration – Sponsored by Historic England:

Winner – Inverness Town House Phases 1 & 2

Winner – Place of Westminster, Chancellor’s Court

Highly Commended – St Edmund or St James Church, Blunham

Highly Commended – Kirkmichael, Black Isle

Commended –St George, Ivychurch, Kent

Commended – All Saints Church, Clifton

Repair & Restoration – Interiors, Sponsored by Historic England:

Highly Commended – Private Residence, Cambridgeshire

Highly Commended – Weston Library, Oxford

Commended – Mount Stewart House, Co. Down

Interiors – Sponsored by The Society of British and International Design:

Winner – Clarges Mayfair, London

Highly Commended – Adare Manor, Co. Limerick

Highly Commended – Harrods Fine Watches, London

Highly Commended – Four Seasons Hotel, London

Highly Commended – Nazrin Shah Theatre Centre, Worcester College, Oxford

Commended – Logie Point, Jersey

Commended – Regent’s Park, London

Commended – Post-tensioned Staircase, Keston

Landscaping:

Joint Winner – Eton School Yard, Windsor

Joint Winner – Luas Cross City, Dublin City

Joint Winner – The Piece Hall, Halifax

Highly Commended – Hull Public Realm

Commended – Wilkins Terrace, London

Craftsmanship – Sponsored by BRE:

Winner – Williamstrip Chapel

Highly Commended – Goldhammer Sepulchre, London

Carving, Lettering & Sculpture:

Highly Commended – York Minster Revealed

Commended – Palace of Westminster

Sustainability:

Winner – Contour House

Reconstruction:

Winner – Temple of Mithras, London

Commended – V&A Aston Webb Screen

Commended – Weston Library, Oxford

Special Cathedrals (Fellowship) – Sponsored by The Worshipful Company of Masons:

Winner – York Minster Revealed

Winner – Canterbury Cathedral

(11.01.2019)