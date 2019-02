Jetzt ist auch Chinas Steinbranche unter Druck wegen angeblichem Radongas und radioaktiver Strahlung aus Granit

Während des World Stone Congress’ auf der Messe in Xiamen wird sich eine Pressekonferenz und ein Vortrag dem Thema widmen

Um 2013 waren angebliche Freisetzungen von Radongas und radioaktiver Strahlung aus Granit ein großes Thema in der US-Öffentlichkeit. Mittlerweile sind diese Fragen auch in China angekommen, und der dortige Natursteinverband sieht die Notwendigkeit, etwas gegen die Gerüchte zu tun. Am 06. März 2019 wird die China Stone Material Association um 13 Uhr in Halle B2 auf dem Messegelände in Xiamen eine Pressekonferenz zum Thema abhalten. Um 14 Uhr folgt dann ein Vortrag von Hans-Dieter Hensel von Hensel Geosciences zum Thema. Der Experte aus Australien wird in einem einstündigen Vortrag das Hintergrundwissen zum Thema liefern.

Solche Informationen findet man auch auf einer Seite des Natural Stone Institutes. Es hatte ehemals, noch unter dem Namen Marble Institute of America, in einer herausragenden Initiative mit wissenschaftlichen Untersuchungen die Anschuldigungen widerlegt. Zahlreiche Länder hatten finanziell einen Beitrag dazu geleistet.

https://www.naturalstoneinstitute.org/consumers/radon/

Hans-Dieter Hensels Vortrag findet im Rahmen des World Stone Congress (WSC) statt, der wieder während der Messe in Xiamen ausgerichtet wird. Neu in diesem Jahr ist die Halle B2 als Schauplatz der Veranstaltung.

Die Themen der Vorträge reichen von „Doing Business in the United States“ oder „Green Quarrying“ bis hin zu „Product Design with Stone“ oder „Stone in Architecture“, um nur einige wenige herauszugreifen.

Das komplette Programm findet man auf der Webpage http://stonefair.org.cn/Event/wsc.asp.

Wieder findet der New Product Launch statt, wo im Tiefgeschoss C3b neue Produktideen ausgestellt werden. Neu ist die Media Area mit internationalen Fachzeitschriften.

Zum 2. Mal findet die Ausstellung „Stone Infinite“ statt (Halle B2). Bei ihr dreht sich alles um neue Ideen mit Naturstein. Alltagsmöbel sind hier das große Thema. Weltweit einmalig an der Schau ist, dass sie sich über nationale Grenzen hinwegsetzt und Objekte aus Lateinamerika, Europa und Asien zeigt.

Xiamen Stone Fair, 06.-09. März 2019

(27.02.2019)