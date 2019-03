Euroroc informiert: die Gesundheitsbedrohung in Steinmetz-Betrieben durch Quarz-Feinstaub ist weltweit ein Thema

Übersicht über den Stand der Dinge weltweit

Die Belastung durch Quarz-Feinstaub an den Arbeitsplätzen der Steinmetze ist ein Thema weltweit. Zur Erinnerung: wer Arbeitsplatten aus Naturstein oder Kunststein trocken sägt und das über längere Zeiträume tut, handelt sich die so genannte Staublunge ein. Das war ehemals die gefürchtete Krankheit der Bergleute – die Folge ist am Ende eines solchen Arbeitslebens ein langsames und qualvolles Ersticken.

Fassen wir den aktuellen Stand des Arbeitsschutzes zusammen.

In den USA gilt seit Juni 2018 ein strenger Grenzwert auch für Steinmetzbetriebe. Die erlaubte Menge an Quarz-Feinstaub beträgt nun 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (50 µg/m³). Zuvor waren 250 Mikrogramm erlaubt gewesen. Der zeitliche Bezugsrahmen ist ein Arbeitstag von 8 Stunden.

Das Natural Stone Institute hat eine Reihe von Hilfen für die Betriebe erarbeitet, wie sie den Grenzwert einhalten können. Dazu gehört zum Beispiel eine Handlungsempfehlung (Silica Exposure Control Plan, ECP) mit Checklisten und mehr. Auch gibt es zahlreiche Online-Seminare. Auf einer Webpage sind alle Informationen zusammengefasst.

Die Tabelle aus dem Newsletter „The Cutting Edge” (Jan/Feb 2019) des Natural Stone Institutes zeigt aber, dass selbst in den USA das Problem nicht aus der Welt geschafft ist und es zahlreiche Übertretungen der Regeln gab. Im Jahr 2018 verzeichnete die zuständige Occupational Safety and Health Organisation (OSHA) Verstöße in 22 Firmen, die Arbeitsplatten herstellten (von insgesamt 2000 überprüften). Insgesamt wuden 51 Verstöße registriert und 35.743 US-$ an Strafen verhängt. Zunm Vergleich: über alles Wirtschaftsbereiche konstatierte die OSHA 2.838 Verstöße der Atemschutzbestimmungen und 3,36 Millionen $ an Strafen wurden verhängt.

Mike Loflin vom Natural Stone Institute ergänzt: „Die OSHA hat außerdem ein „Aktionsniveau“ (action level) auf der Höhe von 25 μg/m3 festgelegt. Solche Werte legen fest, wann aufgrund der vorhandenen Schadstoffe ein erhöhtes Monitoring durchzufürehn ist.“

Ein Video zeigt, wie Quarz-Feinstaub gemessen wird

Natural Stone Institute Webpage





In der Europäischen Union kommen die Dinge in langsamen Schritten voran. So gab es eine Entscheidung der EU-Kommission, den Grenzwert auf 100 Mikrogramm festzulegen. Das ist das Doppelte des US-Grenzwerts. Jedoch ist das Inkrafttreten vorerst vertagt: der Zusammenschluss der Firmen-Verbände, unter anderem mit Euroroc als Vertreter der Natursteinbranche, hatte sich einen „Dialog aller Beteiligten“ gewünscht, wie es schon in ähnlichen Fällen praktiziert worden war.

Es sollte zum Beispiel – im Konsens – entschieden werden, wie und wo die Grenzwerte künftig gemessen werden oder wie man das Thema den Steinmetzen vor Ort nahebringen kann.

Die Kommission hat nun gut 500.000 € für diesen Dialog bereitgestellt. Er hat Ende Februar 2019 begonnen.

Ohnehin liegen die meisten EU-Länder mit ihren nationalen Grenzwerten deutlich unter dem Vorschlag aus Brüssel. Einige jedoch liegen weit darüber, und es ist zu hören, dass dort mit dem neuen Grenzwert wenigstens ein Drittel der Steinmetz-Betriebe schließen müsste.

Anmerkung: Auch wenn nach dem Ende des Dialogs in 2 Jahren ein konkreter Weg hin zu mehr Schutz vor Quarz-Feinstaub vorliegt, tritt damit der Vorschlag der Kommission nicht in Kraft. Die Entscheidung trifft das EU-Parlament, und das hatte sich schon einmal für den Grenzwert der USA von 50 Mikrogramm ausgesprochen.

Schließlich: nach einer Entscheidung des EU-Parlaments werden noch sämtliche Mitgliedsstaaten in ihren heimischen Parlamenten den neuen Grenzwert absegnen müssen.

Zusammenschluss der Verbände europaweit (NEPSI)



In Australien gelten jene 100 Mikrogramm, die auch die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Über den Stand der Dinge auf den 5. Kontinent informiert die Webpage „Safe Work Australia“ der Regierung.

Allerdings: immer wieder berichtet die britische Fachzeitschrift Stone Specialist von Fällen, wo Arbeiter die Schutzmaßnahmen sträflich missachteten und die Sägen am Arbeitsplatz trocken betrieben. In einem Fall war ein Betroffener mit der Begründung vor Gericht gezogen, dass ihn die Firma nicht über die Bedrohung informiert habe.

Safe Work Australia

Stone Specialist (1, 2)



Auch in Indien sind die Gefahren durch Quarz-Feinstaub ein Thema in der Öffentlichkeit. Kürzlich gab es eine Untersuchung bei Arbeitern im Bergbau in Rajasthan, bei der herauskam, dass ungebildete (und folglich ärmere) Arbeiter kaum von der Gefahr wissen und sich kaum schützen.

Das Land arbeitet mit der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammen, um die Dinge voranzubringen.

Studie Rajasthan

Die WHO gibt ein paar Zahlen zu der Situation in Lateinamerika und China vor 20 Jahren (1, 2) .

(24.03.2019)