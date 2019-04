Geologen entdecken das größte und älteste Streufeld von Kratern auf der Erde

Streufelder von Kratern entstehen, wenn Mini-Asteroiden aus Eisen in der Atmosphäre zerreißen und in Fragmenten auf dem Boden aufschlagen

Wenn kleine Asteroiden mit einem Durchmesser von wenigen Metern die Erdatmosphäre durchdringen, werden sie durch Reibungskräfte zerrissen und abgebremst. Wenn es sich um feste Mini-Himmelskörper aus Eisen handelt, kann jedes dieser Gebilde einen kleinen Krater in die Erdoberfläche reißen. In enger Nachbarschaft entsteht so ein Streufeld von Kratern – jeder von ihnen kann eine Größe von bis zu 100 m besitzen.

Der Freiburger Geologieprofessor Thomas Kenkmann hat gemeinsam mit US-amerikanischen Kollegen ein 280 Millionen Jahre altes Meteoriten-Kraterstreufeld entdeckt, das sich in Gesteinsschichten der Rocky Mountains befindet. Bei dem Fund im westlichen Nordamerika handelt es sich um das bisher älteste und größte Streufeld von Kratern auf der Erde. Die Ergebnisse hat das Team in dem Fachmagazin „Scientific Reports“ veröffentlicht.

Bislang sind lediglich sechs Krater-Streufelder auf der Erde bekannt, die allesamt geologisch sehr jung und auf eine Ausdehnung von ein bis zwei Kilometern beschränkt sind.

Das in den Rocky Mountains entdeckte fossile Krater-Streufeld ist mindestens 7,5 km groß und besteht aus mehr als 40 Einzelkratern. Die volle Ausdehnung jedoch ist aufgrund der eingeschränkten Aufschlüsse der Gesteinsschichten noch nicht geklärt. „Wir sehen wahrscheinlich nur einen kleinen Teil des gesamten Kraterfeldes“, sagt Kenkmann.

Die Einschläge vor 280 Millionen Jahren ereigneten sich in einem flachen, von Sand bedeckten Küstenbereich. Die Sandpartikel wurden bei der Kollision derart komprimiert, dass bleibende Schockeffekte in Quarzkristallen entstanden, die mikroskopisch noch heute nachweisbar sind. Die Krater blieben gut erhalten, da sie kurz nach ihrer Entstehung von Ton überdeckt wurden. Derzeit untersuchen die Forscher, welche Einflüsse die kosmische Kollision auf die damalige Umwelt hatte.

Thomas Kenkmann ist seit 2010 Professor für Allgemeine Geologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Für seine experimentellen Studien und Geländeuntersuchungen auf dem Gebiet der Meteoriteneinschläge erhielt Kenkmann 2018 die Barringer Medaille, die höchste internationale Auszeichnung in der Kraterforschung.

