Die Ausstellung „Stone Inifinite“ während der Xiamen Stone Fair 2019 zeigte die Möglichkeiten von Produktdesign mit Stein

Designer und Firmen aus Asien, Europa und Lateinamerika präsentierten ihre Arbeiten

Der Markt für Alltagsgegenständen aus Naturstein ist riesengroß. Das sieht man daran, dass einige Designer sich auf dieses Feld verlegt haben und auf sehr gute Nachfrage nach ihren nicht billigen Produkten treffen.

Die Xiamen Stone Fair hat 2019 zum 2. Mal ihre Ausstellung „Stone Infinite“ (Unendlicher Stein) ausgerichtet, wie schon im Vorjahr mit Stone-Ideas.com als Kooperationspartner.

Gezeigt wurden wieder Alltagsgegenstände mit Naturstein, die wirkliches Produktdesign sind, also sich durch eine hohe Funktionalität, sprich: Verwendbarkeit, auszeichneten.

Zwar bringen diese Objekte für die Natursteinlieferanten keinen großen Verbrauch an Naturstein, das ist klar. Was sich mit ihnen jedoch erreichen lässt, ist, dass Marmor, Granit & Co im Alltag sichtbar werden, wo sie den Kunden mit ihrer Schönheit und Ausstrahlung überzeugen können.

Wir zeigen meisten der Objekte aus „Stone Inifinite“. Beteiligt waren Designer und Firmen aus Asien (China, Indonesien), Europa (Schweden, Spanien, Italien, Deutschland) und aus Lateinamerika (Brasilien).

Xiamen Stone Fair 2020, March 16 – 19

Eine Übersicht über Designer und Firmen teils mit Links zum Downlaod als pdf.

Fotos: Xiamen Stone Fair

(30.04.2019)