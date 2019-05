Fachtage bei J. König in Karlsruhe am 18. und 19. Mai 2019

Themenwelten „Großkeramik“, „Sanierung“ und „Urnengrab“ / Live Arena zum Testen von Maschinen und Werkzeugen

Die Firma J. König GmbH & Co – Werkzeugfabrik, Steinindustrie- und Handwerkerbedarf – mit Sitz in Karlsruhe veranstaltet am 18. und 19. Mai 2019 von 9 bis 18 Uhr ihre Fachtage. Die Firma sandte uns die folgende Presseerklärung zu:

„Unser erweitertes Ausstellungskonzept mit 3 Themenwelten wird Sie begeistern. In der Themenwelt ,Großkeramik’ entdecken Sie Großformate. Dazu gibt es Livevorführungen von den Fliesenlegermeistern A. Cornelius und S. Brossart sowie von CODEX. Sanieren, modernisieren und renovieren ist das Thema der Welt ,Sanierung’. Der Bereich ,Urnengrab’ dreht sich rund um dieses immer wichtiger werdende Thema.

Testen Sie selbst ausgewählte Werkzeuge und Maschinen auf Herz und Nieren in unserer LIVE ARENA.

Erleben Sie in unserer Maschinenausstellung über 10 faszinierende Großmaschinen im Einsatz, von klein bis ganz groß, von manuell bis CNC: Brückensägen, Bearbeitungszentren, Kantenschleifmaschinen und die neue Wasserstrahlschneidanlage von Gmm. Gerne demonstrieren Ihnen unsere Techniker alle Möglichkeiten der Maschinen und zeigen Ihnen die zugehörige Software. Unsere Großmaschinenpartner Gmm, Omag, Comandulli und Italmecc sind mit eigenen Beratern vor Ort.

Wir führen clevere Lösungen von Omnicubed rund um Transportieren und Versetzen vor. Im Schwerpunktthema Oberflächenbearbeitung präsentieren wir, wie einzigartige Oberflächen gestaltet werden können. Der Grabschmuck-Bereich verspricht interessante Neuheiten. Wie Sie REXID-Werkzeuge optimal nachschleifen und so lange Freude am Werkzeug haben zeigen wir Ihnen in unserem Eigenproduktionsbereich.

An Gastausstellern sind dieses Mal die Firmen Flex, Eibenstock, Galeski, Lithofin und Akemi dabei.

Für unsere kleinen Besucher gibt es Kinderbetreuung, die Spaß macht: Malen, Basteln, Kinderschminken sowie buntes Kinderprogramm mit der Feuerwehr. Foodtrucks der Extraklasse verwöhnen Sie mit leckeren Burgern und Spitzen-Pasta.“

J. König, Fachtage am 18. und 19. Mai 2019 von 9 bis 18 Uhr, Dieselstr. 2, 76227 Karlsruhe, Tel: 0721 / 40905 – 0

