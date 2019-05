Beim schwedischen Natursteinpreis 2018 kam die Renovierung des Nationalmuseums auf den 1. Platz

„Die Götter sind zurück!“ schreibt das schwedische Verbandsmagazin Sten (Stein) in seiner Ausgabe 04/2018 mit Selbstironie. Im Nationalmuseum in Stockholm sind im Rahmen einer grundlegenden Modernisierung die gar erschröcklichen Figuren von Odin, Thor und Balder aus Carraramarmor zurückgekehrt. Die Umbaumaßnahmen über eine Dauer von 5 Jahren und mit Kosten von 1,2 Milliarden Schwedischen Kronen (115,6 Millionen €; 129 Millionen US-$) wurden mit dem schwedischen Natursteinpreis des Jahres 2018 ausgezeichnet.

In den 1980ern waren die Götter nach dem damaligen Zeitgeist in die Orangerie verbannt worden. Nun wurden sie wieder ins Nationalmuseum zurückgeholt und stehen zusammen mit weiteren Skulpturen im Lichthof des Gebäudes.

Insgesamt war im Rahmen der Modernisierung der gewaltige Bau komplett auf den Kopf gestellt worden: er bekam einen modernen Brandschutz, zeitgemäße Sicherheitseinrichtungen und eine Klimaanlage, so dass man nun für Ausstellungen auch berühmte Stücke aus dem Ausland ausleihen kann.

Genauso wurde die Klangsituation in den Räumen verbessert.

Schließlich hat die Ausstellungsfläche eine Erweiterung erfahren: Nun können anstelle von ehemals nur 1500 Exponaten aus den Sammlungen 5000 Kunstwerke gleichzeitig präsentiert werden.

Kalkstein aus Schweden prägt das Gebäude sowohl innen als auch außen. An der Außenfassade mussten rund 1500 Steinquader der hellgrauen Flächen und rötlichen Bänder ausgetauscht werden.

Zudem waren konstruktive Mängel in der Fassadenverkleidung zu beheben, aufgrund derer Wasser ins Mauerwerk hatte eindringen können.

Auch die marmorne Pracht wurde in zahlreichen Details restauriert, etwa an Säulen oder Treppen.

Ziel war auch, das Museum für die Bürger attraktiv zu machen. Im Bericht der Zeitschrift Sten taucht der Begriff eines „Wohnzimmers“ auf und es heißt zum Lichthof mit den Göttern: „Die Besucher mischen sich unter die Marmorfiguren in Toga und unter die Gestalten aus unserer Geschichte.“

Architekten: Josefin Larsson und Gert Wingårdh, Wingårdh

Architekturbüro; Erik Wikerstål, Wikerstål Architects; Bo Hofsten, White Architects.

Steinlieferant: Borghamnsten, Borghamn Stenförädling, Hallindens Granit.

Verlegung des Steins: Närkesten Entreprenad.

Weitere Preisträger:



Wiederaufbau der Gustaf Vasa-Kirche in Odenplan mit Sorten von schwedischem Marmor und Kalkstein.

Architekt: AIX arkitektkontor.

Steinlieferant: Thorsbergs Stenhuggeri, Sjöström Stenförädling, Borghamnsten, Hallindens Granit.

Verlegung des Steins: Valter Eklund – VE Sten.



Neubau des Amtsgerichts in Lund. Der Sockel besteht aus Kalkstein, die Treppe aus Tossenes Grå Bohus Granit. Obendrüber ist die Fassade mit Kupfer und Glas verkleidet.

Architekt: FOJAB Architects.

Steinlieferant: Granum, Hallindens Granit.

Verlegung des Steins: Granum, Marmor & Granit.



Steam Hotel in Västerås. In das ehemalige Dampfkraftwerk ist ein Hotel mit Spa eingezogen. Offerdal-Schiefer und Marmor finden sich an zahlreichen Stellen.

Architekt: Spik Studios.

Steinlieferant: Minera Skiffer et al.

Verlegung des Steins: Bröderna Ahlgrens Marmorinredningar et al.

(24.05.2019)