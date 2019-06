Firmennachrichten: König stellt auf seinen Fachtagen das P1 Staubfrei Schleifsystem als Weltneuheit vor

Die von Jöst Abrasives entwickelte Technologie hat Schleifteller mit einem neuartigen Design

Auf den Fachtagen der Firma J. König GmbH & Co – Werkzeugfabrik, Steinindustrie- und Handwerkerbedarf – im Mai 2019 am Sitz der Firma in Karlsruhe wurden verschiedene Neuigkeiten präsentiert, darunter das P1 Staubfrei Schleifsystem. Hersteller ist die Firma Jöst Abrasives mit Sitz in Wald-Michelbach im Odenwald. Wir geben die wichtigsten Firmeninformationen zu dem innovativen Produkt wieder:

„Eine Weltneuheit ist das P1 Staubfrei Schleifsystem. Es ermöglicht das Schleifen von Granit, Marmor und Keramik ohne jegliche Staubbelastung für Mensch und Umwelt.

Grundlage der Technik ist das Design des Schleiftellers. Er gewährleistet eine staubfreie und hohe Abtragsleistung bei optimaler Qualität der erzielten Oberfläche.

Das P1 Staubfrei Schleifsystem für Winkelschleifer bietet eine ganze Reihe von Vorteilen:

* staubfreies Arbeiten in jeder Schleifposition;

* kantengenaues Schleifen mit perfekter Sicht auf das Werkstück;

* optimale Ergebnisse im Trockenschliff in Verbindung mit Diamond-Star Diamantbelägen oder Abrafilm-Schleifpapapier.

Diamant-Schleifbeläge Diamond Star (ø 136 mm, Klettverschluss) sind mit Körnungen von 60 bis 5000 und galvanischer beziehungsweise Kunstharz-Bindung erhältlich.

Das Schleifpapier Abrafilm (ø 136 mm, Klettverschluss) ist mit den Körnungen 40 bis 1200 erhältlich.

Das Starter Set bei König besteht aus:

– Winkelschleifer 1.400 Watt, Drehzahl 700 – 3.300 U/min,

– P1 – Schleifteller ø 136 mm, Klettverschluss,

– Diamant Schleifpad Diamond Star ø 136 mm, Klettverschluss, Korn 60.“

J. König GmbH & Co

Jöst Abrasives

(22.06.2019)