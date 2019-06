„Çin’e yapılan blok ihracatındaki düşüşe rağmen Trump’ın uygulamaya koyduğu tarifeler, Türkiye’nin ABD’ye olan ihracatını olumlu etkileyebilir”

Interview with Banu Bekisoglu, member of the Board of the Aegean Minerals & Natural Stone Exporters (EIB)

ABD Başkanı Donald Trump tarafından, Çin’den yapılan ithalata uygulanan tarifeler yalnızca Çin’deki ihracatçıları ve kendi ülkesindeki müşterileri etkilemeyecek. Türkiye’de olduğu gibi başka ülkelerdeki ihracatçılar da bu durumdan etkilenecekler. Bu konu üzerine Stone.Ideas.com editörü Peter Becker, Ege İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve SU Marble şirketinin CEO’su Banu Bekişoğlu ile görüştü.



Peter Becker: Trump tarafından Çin’e karşı alınan ekonomik önlemler Türkiye’nin Amerika’ya olan doğaltaş ihracatını nasıl etkiler?

Banu Bekisoglu: Türkiye, ABD için mermer, traverten, oniks gibi taşlardan oluşan işlenmiş ürünlerin en büyük tedarikçilerinden biri haline gelmiştir. Çin ile güçlü bir fiyat rekabeti yaşadığımızdan ötürü tarifelerin doğaltaş ihracatımızı olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.



Peter Becker: Peki Türk Doğaltaş Sektörü, ABD’ye ihracatını arttırabilecek yeterli kapasiteye sahip midir?

Banu Bekisoglu: Tabii ki. Son yıllarda Türk şirketleri çalışanlarının yaratıcılığını ve bilgi birikimini arttırmanın yanı sıra iş profesyonelliğini ve üretim altyapılarını da çok geliştirdi. Şu anda yeni bir nesil yönetimi devralıyor ve yeni odak noktası ürünün miktarından çok kalitesine doğru yöneliyor. Çalışanlarımız sürekli olarak uluslararası fuarlara ve etkinliklere katılım gösterip piyasa bilgilerini yeniliyorlar. Kısaca, Türk şirketleri aslında talebin artması için mücadele ediyor.



Peter Becker: Ancak işlenmiş ürün ihracatında artışa paralel olarak Türkiye’nin Çin’e olan blok ihracatı daha da düşmeyecek mi?

Banu Bekisoglu: 2019’un ilk dört ayında, Türkiye’nin Çin’e yaptığı doğaltaş ihracatı geçen yıla göre 221 milyon ABD dolarından 183 milyona düştü. Bu azalma daha kötüye gitse bile işlenmiş ürünlerdeki muhtemel bir artış bu düşüşü telafi edecektir diye düşünüyoruz. Türkiye’deki doğaltaş şirketleri, çalışanların yüksek değerli inşaat projelerine ürün tedarik edebilmeleri için tasarım ve eğitime önemli yatırımlar yapıyorlar.



Peter Becker: Geçen yıl boyunca, Türk doğaltaşının sektördeki rolünü arttırmak için ABD’de gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerden bahseder misiniz?

Banu Bekisoglu: EİB, ABD’de 12 tane doğaltaş ihracatçısının buluştuğu bir Ticaret Heyeti organize etmiştir. Amerika Doğaltaş Enstitüsü (NSI), ABD ihracatçıları ile tanışmamız için bize çok yardımcı oldu. Son olarak, Ege bölgesinin doğaltaşları Sting ve Jennifer Lopez gibi ünlülerin evlerinde, John F. Kennedy Havalimanı’nda, Las Vegas’taki kumarhanelerde kullanılmasına rağmen ürünlerimiz ABD pazarında yeterince bilinmiyor. Ayrıca, Türk firmaları mermer kaplamalarını ve iç mekan malzemelerini New York’taki Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi’ne bağışlayarak Nobel ödüllü Aziz Sancar’a destek verdiler. Bu bağışın, Türk taşının ABD’deki itibarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Ege Ihracatçi Birlikteri (EIB)

(27.06.2019)