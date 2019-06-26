Recently published
Architecture with natural stone»
- Brasigran’s Moulin Rouge Granite – a symbol for Brazil’s Red Earth in São Paulo’s Les Cinq Gym
- Swedish Natural Stone Award 2018
Design with natural stone»
- Call for entries for the 17th Pure Talents Contest of imm cologne until September 12, 2019
- Artedomus: Natural Stone Design from Down Under with a penchant to ideas from Italy
Markets: Selling Stone»
- „Despite a decline of our block-exports to China, Trump’s tariffs can be favorable for Turkish deliveries to the US“
- Europe has endorsed considering social and ecological issues in public procurement
Reports from Stone Trade Fairs»
- Coverings 2019 boasts nearly 1,100 exhibitors and almost 27,000 attendees from 90 countries
- Italian Stone Theatre at Marmomac 2019: „Naturality: The Uniqueness and Purity of Natural Stone“
Stone Stories»
- Earthquakes along the Dead Sea Rift may cause tsunamis threatening the coasts of the Gulf of Eilat-Aqaba
- The „breathing“ of magma chambers below the ocean may cause soft earthquakes related to the tides
Art: Sculpting with Marble etc»
- Application open for the 2019 prize of the German Daniel Henry Kahnweiler Foundation for sculpture and installations
- Peter Randall-Page at Kloster Schoenthal near Basel, Switzerland until November 10, 2019
Briefly noted»
„Çin’e yapılan blok ihracatındaki düşüşe rağmen Trump’ın uygulamaya koyduğu tarifeler, Türkiye’nin ABD’ye olan ihracatını olumlu etkileyebilir”
Interview with Banu Bekisoglu, member of the Board of the Aegean Minerals & Natural Stone Exporters (EIB)
ABD Başkanı Donald Trump tarafından, Çin’den yapılan ithalata uygulanan tarifeler yalnızca Çin’deki ihracatçıları ve kendi ülkesindeki müşterileri etkilemeyecek. Türkiye’de olduğu gibi başka ülkelerdeki ihracatçılar da bu durumdan etkilenecekler. Bu konu üzerine Stone.Ideas.com editörü Peter Becker, Ege İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve SU Marble şirketinin CEO’su Banu Bekişoğlu ile görüştü.
Peter Becker: Trump tarafından Çin’e karşı alınan ekonomik önlemler Türkiye’nin Amerika’ya olan doğaltaş ihracatını nasıl etkiler?
Banu Bekisoglu: Türkiye, ABD için mermer, traverten, oniks gibi taşlardan oluşan işlenmiş ürünlerin en büyük tedarikçilerinden biri haline gelmiştir. Çin ile güçlü bir fiyat rekabeti yaşadığımızdan ötürü tarifelerin doğaltaş ihracatımızı olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.
Peter Becker: Peki Türk Doğaltaş Sektörü, ABD’ye ihracatını arttırabilecek yeterli kapasiteye sahip midir?
Banu Bekisoglu: Tabii ki. Son yıllarda Türk şirketleri çalışanlarının yaratıcılığını ve bilgi birikimini arttırmanın yanı sıra iş profesyonelliğini ve üretim altyapılarını da çok geliştirdi. Şu anda yeni bir nesil yönetimi devralıyor ve yeni odak noktası ürünün miktarından çok kalitesine doğru yöneliyor. Çalışanlarımız sürekli olarak uluslararası fuarlara ve etkinliklere katılım gösterip piyasa bilgilerini yeniliyorlar. Kısaca, Türk şirketleri aslında talebin artması için mücadele ediyor.
Peter Becker: Ancak işlenmiş ürün ihracatında artışa paralel olarak Türkiye’nin Çin’e olan blok ihracatı daha da düşmeyecek mi?
Banu Bekisoglu: 2019’un ilk dört ayında, Türkiye’nin Çin’e yaptığı doğaltaş ihracatı geçen yıla göre 221 milyon ABD dolarından 183 milyona düştü. Bu azalma daha kötüye gitse bile işlenmiş ürünlerdeki muhtemel bir artış bu düşüşü telafi edecektir diye düşünüyoruz. Türkiye’deki doğaltaş şirketleri, çalışanların yüksek değerli inşaat projelerine ürün tedarik edebilmeleri için tasarım ve eğitime önemli yatırımlar yapıyorlar.
Peter Becker: Geçen yıl boyunca, Türk doğaltaşının sektördeki rolünü arttırmak için ABD’de gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerden bahseder misiniz?
Banu Bekisoglu: EİB, ABD’de 12 tane doğaltaş ihracatçısının buluştuğu bir Ticaret Heyeti organize etmiştir. Amerika Doğaltaş Enstitüsü (NSI), ABD ihracatçıları ile tanışmamız için bize çok yardımcı oldu. Son olarak, Ege bölgesinin doğaltaşları Sting ve Jennifer Lopez gibi ünlülerin evlerinde, John F. Kennedy Havalimanı’nda, Las Vegas’taki kumarhanelerde kullanılmasına rağmen ürünlerimiz ABD pazarında yeterince bilinmiyor. Ayrıca, Türk firmaları mermer kaplamalarını ve iç mekan malzemelerini New York’taki Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi’ne bağışlayarak Nobel ödüllü Aziz Sancar’a destek verdiler. Bu bağışın, Türk taşının ABD’deki itibarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.
Ege Ihracatçi Birlikteri (EIB)
(27.06.2019)