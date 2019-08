Ausstellung „Hund, Katze, Maus“ in Aschaffenburg über das Verhältnis von Mensch und Tier in der Antike

Das Pompejanum zeigt bis zum 27. Oktober 2019 herausragende Objekte aus den Beständen der Münchner Antikensammlungen

„Hund, Katze, Maus – Tiere im Alltag und Mythos“ heißt eine Studioausstellung im Pompejanum in Aschaffenburg bis zum 27. Oktober 2019. In der Schau geht es um das Verhältnis von Mensch und Tier in der Antike an Hand von herausragenden Skulpturen und Objekten aus den Beständen der Münchner Antikensammlungen.

Wildtiere stellten für die Menschen im frühen Griechenland durchaus eine Bedrohung dar. In mythischen Geschichten wurden sie immer wieder als machtvolle Unholde stilisiert, und es brauchte echte Helden, um sie zu besiegen. Machtvolle Tiere konnten aber auch die Autorität der Götter verkörpern: der Adler des Zeus ist sicherlich das bekannteste Beispiel dafür.

Doch wirkten tierische Götterattribute nicht immer bedrohlich. So konnten Tauben für die Göttin Aphrodite stehen oder der Pfau für Hera, die Gemahlin des Zeus.

Für die meisten Menschen damals waren Tiere allerdings in erster Linie Nutztiere, deren Produkte wie Wolle, Milch und Leder sie im Alltag benötigten oder deren Arbeitskraft man, wie bei den Pflugochsen, einsetzen konnte. Pferde hingegen wurden selten zur Arbeit verwendet: sie waren vielmehr oft prestigehaltige Statussymbole der Oberschicht, die man für Rennen aber auch für den Krieg züchtete.

Ähnlich war es bei edlen Jagdhunden, deren Schnelligkeit geschätzt wurde, oder bei Kampfhähnen, deren Aggressivität man bewunderte. Lange bevor sich die Geflügelzucht für die Produktion von Eiern und Fleisch durchsetzte, waren die Vögel exklusive ‚Sportobjekte‘ der Adeligen.

Tiere waren auch in anderer Hinsicht ein Bindeglied zwischen Menschen und Göttern, denn man schlachtete sie nur im Rahmen von religiösen Festlichkeiten. Bei den Opferhandlungen

betete man zu den höheren Mächten und erbat ihren Segen. Das anschließende Festmahl war für die meisten Menschen eine der eher seltenen Gelegenheiten, Fleisch zu essen.

(30.06.2019)