Programm des GeoParks Nordisches Steinreich im September 2019: Steine der Schlosskirche Ahrensburg in einem anderen Licht

Geboten werden GeoTouren, GeoExkursionen und Termine für die ganze Familie

Der GeoPark Nordisches Steinreich hat uns die folgenden Information über seine Termine im September 2019 geschickt:

31. August: GeoKieswerk – Familienexkursion, 18:00-19:30

Mal nach Herzenslust Steine mit dem Hammer zerschlagen dürfen, einen riesigen Sandberg herunterrutschen – das und mehr sind die geologischen Schnupperexkursionen für die ganze Familie. Erw. 5 €, Kinder 3 €. Kieswerk Zweedorf Nord, 19258 Schwanheide. Ohne Anmeldung.

07. September: GeoKieswerk – Familienexkursion, 14:00-15:30

Mal nach Herzenslust Steine mit dem Hammer zerschlagen dürfen, einen riesigen Sandberg herunterrutschen – das und mehr sind die geologischen Schnupperexkursionen für die ganze Familie. Erw. 5 € Kinder 3 €. Treffpunkt: Kieswerk Fischer GmbH & Co. KG, Kiesstraße 2, 23824 Tensfeld. Ohne Anmeldung.

14. September GeoKultur – Nacht der Kirchen Hamburg, 19:00-23:00

Kooperationsveranstaltung zur Nacht der Kirchen in der Schlosskirche Ahrensburg, Am alten Markt 7, 22926 Ahrensburg, https://ndkh.de/kirche/126_Schlosskirche/: Der historische Kirchenraum wird ein spiritueller Erlebnisraum durch eine kunstvolle Licht- und Musikinstallation mit Projektionen ausgewählter Bilder. Auch der Außenbereich der Schlosskirche vermittelt neue Eindrücke: Die Schlosskirche wird illuminiert, und der GeoPark Nordisches Steinreich öffnet eigens eine temporäre Außenstelle. So können unter Anleitung eines professionellen Geologen Steine der Kirche in einem anderen Licht betrachtet werden. Auf einer kurzen Reise in eine Welt vor unserer Zeit entstehen mit Lupe, Mikroskop und UV-Taschenlampen, Geschichten von der Entstehung und Entwicklung des Lebens auf der Erde.

14. September GeoKieswerk – Bernstein bei Nacht, 18:00-23:00

Eine nächtliche Bernsteinsuche mit UV-Licht. Schwarzlicht zeigt die Welt in einem ganz neuen Licht. Leuchtend Blau, Rosa oder Weiß…Eine unbekannte Welt mit bunten Leuchterscheinungen ersteht. Schutzbrillen und UV-Lampen werden gegen Pfand ausgeliehen. 25 €/Pers. Kieswerk Zweedorf. Mit Anmeldung.

20.-22. September GeoReise – eine geologische Exkursion in den Harz

Erleben Sie 400 Millionen Jahre Erdgeschichte im GeoPark Harz, der klassischen Quadratmeile der Geologie, und eine 1000 jährige Bergbaugeschichte. Exkursionsbeitrag ohne Unterkunft 75 €/Person. Mit Anmeldung.

22. September GeoKieswerk – Familienexkursion , 14:00-15:30

Mal nach Herzenslust Steine mit dem Hammer zerschlagen dürfen, nach Gesteinen, Fossilien, Kristallen und Bernstein suchen – das und mehr sind die geologischen Schnupperexkursionen für die ganze Familie. Erw. 5 €, Kinder 3 €. Kieswerk Bark, 23826 Bark. Ohne Anmeldung.

Die geografischen Koordinaten, sowie detaillierte Anfahrtsbeschreibungen finden Sie auf der Homepage.

Kein passender Termin dabei? Die geologischen Strandspaziergänge am Brodtener Ufer und am Klütz Höved können Sie auch, ebenso wie eine geologische Stadtführung in Lübeck, Hamburg oder Schwerin, exklusiv für Ihre Gruppe buchen. Durch die Erdgeschichte geleitet werden Sie dabei von erfahrenen Geowissenschaftlern.“

GeoPark Nordisches Steinreich

(24.08.2019)