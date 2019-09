Maus-Türöffner-Tag am 03. Oktober 2019 im Carl Picard Natursteinwerk im Schweinstal unweit von Kaiserslautern

Kinder können große Maschinen und auch traditionelles Arbeiten erleben / OFfeNes ATeLieR 2019 mit der Künstlerin Marie Gouil

„Am Donnerstag 03.10.2019, von 09:00 – 13:00 Uhr: In Kooperation mit dem WDR veranstalten wir einen Maustag unter dem Motto „Türen auf“. An diesem besonderen Tag erhalten Kinder und Begleitpersonen einen Einblick in unsere Produktion und die Verarbeitung von Sandstein.

Traditionelles Bearbeiten per Hand, schneiden mit großen Sägen und interessante Fahrzeuge. Wir zeigen Euch, wo der Sandstein herkommt und wie er weiter verarbeitet wird. Ihr dürft euch freuen auf eine Führung durchs idyllische Sandsteinwerk, große Maschinen und ganz viel Aktion im Steinbruch.

Anmelden könnt Ihr euch noch unter https://www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag/2019/index.php5?detail=703787 oder per E-Mail mailto:info@picard-natursteinwerk.de

Einen detaillierten Ablaufplan erhaltet Ihr nach der Anmeldung.

Wir freuen uns auf Euern Besuch!



Am Sonntag 22.09.2019 von 14:00 – 19:00 Uhr gibt es ein OFfeNes ATeLieR 2019: Es geht um Kunst im Natursteinwerk – „Kunst braucht Menschen brauchen Kunst“

Die Künstlerin Marie Gouil öffnet ihr Atelier im Schweinstal für alle Interessierten und gewährt Einblicke in ihre Kunst und Leidenschaft! Gute Gesellschaft ist garantiert und ein wenig Feierei muss natürlich auch sein.

Es erwartet Euch:

– Einblick in die Werkstatt

– Ausstellung Ihrer Kunstwerke

– Musik von Roderick Haas

– Essen & Trinken & Tanzen“

