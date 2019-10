Programm des GeoParks Nordisches Steinreich für November und Dezember 2019 mit den Specials für Weihnachten und den Jahreswechsel

Geboten werden GeoTouren, GeoExkursionen und Termine für die ganze Familie

Der GeoPark Nordisches Steinreich hat uns die folgenden Information über seine Termine für November und Dezember 2019 mit den Specials für Weihnachten und den Jahreswechsel geschickt:

16. November: GeoSeminar – Gesteinsbestimmung, 11:00-18:00

Rauchende Vulkane, tiefe Meere und der große Crash – was uns die Gesteine erzählen. Treffpunkt: VHS-Zentrum Mitte, Schanzenstraße 75 Hamburg.

Anmeldung unter www.vhs-hamburg.de (Kursnummer: J28962MMM10)

21. Dezember: Weihnachtsspecial Travemünde: Der Strand leuchtet, 17:00-19:00

Nächtliche Bernsteinsuche mit UV-Licht. Schwarzlicht zeigt den Strand in einem ganz neuen Licht. Unter UV-Licht kann man den Strand ganz neu entdecken. Schutzbrillen und UV-Lampen werden gegen Pfand ausgeliehen. Treffpunkt: Travepromenade bei der Lotsenstation, 23570 Travemünde. Mit Anmeldung 15 €.

26.Dezember: Weihnachtsspecial Travemünde: Steinesammeln bei steifer Brise, 14:00-16:00

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: Hermannshöhe, 23570 Brodten, vor dem Café. Dauer 2 Std. Mit Anmeldung 15 € Erw. 10 € Kind.

26. Dezember: Weihnachtsspecial Boltenhagen: Steinesammeln bei steifer Brise, 14:00-16:00

Warum Sie im Flint so Zerbrechliches wie Seeigelschalen finden können? Entdecken, lernen staunen…. Erd- und Klimageschichte für Kinder, Erwachsene, Familien und Gruppen.

Treffpunkt: Bioverkaufswagen, Ende Dünenweg, 23946 Boltenhagen. Dauer 2 Std. Mit Anmeldung 15 € Erw. 10 € Kind.

28. Dez. Weihnachtsspecial Travemünde: Der Strand leuchtet, 17:00-19:00

Nächtliche Bernsteinsuche mit UV-Licht. Schwarzlicht zeigt den Strand in einem ganz neuen Licht. Unter UV-Licht kann man den Strand ganz neu entdecken. Schutzbrillen und UV-Lampen werden gegen Pfand ausgeliehen.

Treffpunkt: Travepromenade bei der Lotsenstation, 23570 Travemünde. Mit Anmeldung 15 €.

31. Dezember: Sylvesterspecial Travemünde: Der Strand leuchtet, 17:00-19:00

Nächtliche Bernsteinsuche mit UV-Licht. Schwarzlicht zeigt den Strand in einem ganz neuen Licht. Unter UV-Licht kann man den Strand ganz neu entdecken. Schutzbrillen und UV-Lampen werden gegen Pfand ausgeliehen.

Treffpunkt: Travepromenade bei der Lotsenstation, 23570 Travemünde. Mit Anmeldung 15,-

01. Januar: Neujahrsspecial Travemünde: Steinesammeln bei steifer Brise, 14:00-16:00

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: Hermannshöhe, 23570 Brodten, vor dem Café. Dauer 2 Std. Mit Anmeldung 15, € Erw. 10 € Kind.

01. Januar: Neujahrsspecial Boltenhagen: Steinesammeln bei steifer Brise, 14:00-16:00

Warum Sie im Flint so Zerbrechliches wie Seeigelschalen finden können? Entdecken, lernen staunen…. Erd- und Klimageschichte für Kinder, Erwachsene, Familien und Gruppen.

Treffpunkt: Bioverkaufswagen, Ende Dünenweg, 23946 Boltenhagen. Dauer 2 Std. Mit Anmeldung 15 € Erw. 10 € Kind.

Die geografischen Koordinaten, sowie detaillierte Anfahrtsbeschreibungen finden Sie auf der Homepage.

Kein passender Termin dabei? Die geologischen Strandspaziergänge am Brodtener Ufer und am Klütz Höved können Sie auch, ebenso wie eine geologische Stadtführung in Lübeck, Hamburg oder Schwerin, exklusiv für Ihre Gruppe buchen. Durch die Erdgeschichte geleitet werden Sie dabei von erfahrenen Geowissenschaftlern.

GeoPark Nordisches Steinreich

(26.10.2019)