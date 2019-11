Die „Marble Warsaw Fair“ wird vom 01. bis 04. Juni 2020 in Polens Hauptstadt Warschau stattfinden

Die neue Messe entsteht als Kooperation der polnischen PTAK Warsaw und des Veranstalters der türkischen „Marble Izmir Fair“

„Marble Warsaw Fair“ ist der Name einer neuen Messe, die zum 1. Mal von 01. bis 04. Juni in Polens Hauptstadt stattfinden soll. Sie wird organisiert von der Messegesellschaft PTAK Warsaw Expo und Fuarizmir, die hinter der Messe Marble in Izmir in der Türkei steht.

Wir zitieren aus dem pdf der PTAK Warsaw: „Warschau ist nicht nur die Hauptstadt von Polen, sondern auch ein sich schnell entwickelndes Zentrum für Einkäufer aus Ost- und Mitteleuropa. Wir sind stolz auf unser Programm für Einkäufer, das uns in Kontakt mit den Entscheidern der Wirtschaft aus Polen sowie Ost- und ganz Europa zusammenbringt.

Das Ziel der Marble Warsaw Fair liegt darin, die Repräsentanten einer bedeutsamen Branche an einem Ort zu einem Zeitpunkt zusammenzubringen. IHRE Anwesenheit bei der MWF bietet Gelegenheit, die neuesten Technologien und Produkte zu zeigen.

Während der 3 Messetage werden Spezialisten und Experten der Natursteinbranche über die Benutzung von Stein am Bau und in der Gestaltung sprechen und die aktuellen Errungenschaften und Trends der Branche diskutieren. Wir haben ein Sonderzone vorbereitet, wo Maschinen und Werkzeuge für die Bearbeitung der Steine live vorgeführt werden können.“

In Polen ist der Markt der Natursteinmessen in Bewegung. Nachdem vor einigen Jahren die Schau in Wroclaw ihren Betrieb einstellte, gab es bisher nur noch die internationale „Stone“ in Poznan (20.-23. November 2019).

Zum Zweck der Marble Warsaw Fair ist die PTAK Warsaw eine Kooperation mit Fuarizmir eingegangen. Das ist der Veranstalter der Messe in der türkischen Stadt, die in diesem Jahr zum 25. Mal stattfand. Sie ist das größte derartige Event dort. Bemerkenswert ist, dass das Logo für Warschau praktisch eine Kopie des Events in Izmir ist. Nur der Ortsname wurde ausgetauscht.

Eine ähnliche Strategie für den Umgang mit dem Markennamen verfolgt die Marmomac in Verona. Sie hatte ihre Kooperation beziehungsweise Beteiligung an Messen in Las Vegas und Vitória in Brasilien als „Marmomac Americas“ beziehungsweise „Marmomac Latin America“ betitelt.

Marble Warsaw Fair, 01.-04 Juni 2020

Stone, Poznan, 20.-23. November 2019

Marble, Izmir, 27.-30. März 2020

Eine weltweite Übersicht gibt unser Messekalender.

