8. Skulpturenpark Rees im Frühjahr 2020: Arbeiten von Künstlern aus Nordrhein-Westfalen oder den Niederlanden gesucht

Die Ausstellung in der Stadt am Niederrhein zeigt 3 Jahre lang maximal 20 Arbeiten / Bewerbung bis zum 31.Dezember 2019

Die Stadt Rees am Niederrhein im Kreis Kleve wird im Jahr 2020 zum 8. Mal eine neue Ausstellung im Skulpturenpark eröffnen. Die Eröffnung wird Frühjahr 2020 stattfinden. Gesucht werden Skulpturen für den Außenbereich. Angesprochen sind Bewerber, die in Nordrhein-Westfalen oder in den Niederlanden wohnen oder einen persönlichen Bezug zur Region haben.

Eine Jury wird bis zu 20 Skulpturen auswählen.

Die Arbeiten werden für die Dauer von 3 Jahren in Rees präsentiert. Die Stadt zahlt für jedes von der Jury ausgewählte Kunstwerk/Skulpturenensemble eine Miete von 750 Euro für die gesamte Zeit von 3 Jahren.

Während der Ausstellungszeit ist ein Zwischenverkauf ohne Provision möglich, wenn eine andere Skulptur von der Jury akzeptiert wird. Der Ankauf einzelner Objekte ist nach Ablauf der Ausstellungsdauer geplant.

Künstler können sich bis zum 31. Dezember 2019 bewerben, indem sie Vita, Kataloge, fotografische und/oder zeichnerische Dokumente (keine Dias), sowie eine kurze Konzeptionsbeschreibung mit Angabe der Größe und des Materials der auszustellenden Arbeiten einreichen.

Die Exponate werden nicht versichert. Der Künstler hat den Transport zu bezahlen und zu organisieren. Die Stadt ist beim Auf- und Abbau der Werke behilflich.

Zum Skulpturenpark wird eine kostenfreie Broschüre mit allen ausgewählten Werken erscheinen.

Skulpturenpark Rees

(25.11.2019)