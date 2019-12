Fortbildung zur CNC-Fachkraft Steintechnik am Steinzentrum Wunsiedel

Der nächste Kurs findet Ende 2020 vom 09.November bis 03. Dezember statt / Bericht vom der aktuellen Veranstaltung

Am Steinzentrum Wunsiedel findet die nächste Fortbildung zur CNC–Fachkraft Steintechnik zum Ende des kommenden Jahres vom 09. November bis 03. Dezember 2020 statt. Zum aktuellen Kurs, der gerade zu Ende ging, sandte uns die Leiterin des Bildungszentrums, Carolin Pfeuffer, folgende Information:

Computer sind inzwischen überall in unseren privaten wie beruflichen Alltag integriert. Immer mehr Maschinen werden über den Rechner gesteuert: Die CNC-Technik („Computerized Numerical Control“) hält Einzug in die Betriebe. Sägen, Fräsroboter oder ganze Bearbeitungszentren setzen Computercodes in Bewegung um und erleichtern oder beschleunigen so die Arbeitsabläufe.

Auch in steinverarbeitenden Betrieben sind die vollautomatischen CNC-Bearbeitungszentren zukünftig nicht mehr wegzudenken, wie ein Blick auf die zahlreichen Stellenangebote für „CNC–Fachkräfte“ in Zeitungen bestätigt.

Das Steinzentrum Wunsiedel ermöglichte mit diesem Fortbildungskurs Technikinteressierten den Einstieg in die komplexe Welt der CNC-Fertigung und vermittelte den Teilnehmern in einem abwechslungsreichen Unterricht mit unter anderem folgenden Inhalten:

* Aufbau und Funktion von CNC-Maschinen,

* Grundlagen der CNC-Programmierung,

* Technisches Zeichnen (CAD) in 2D und 3D mit modernen Programmen bis hin zur Computerunterstützten-Programmierung (CAM).

Eine Besonderheit der Fortbildung war wie üblich der Einsatz des hochmodernen 3D-Scanners. Die von den Teilnehmern selbst erstellten 3D-Modelle wurden am Rechner bearbeitet und bis zur Ausgabe an die Maschine aufbereitet.

Die Praxis wurde ausführlich am hauseigenen 5-Achs-Bearbeitungszentrum erprobt. Eine Abrundung erfuhr das Programm durch die Exkursion zu einem lokalen Diamantwerkzeug-Hersteller.

Die Qualifikation wurde mit einer Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der Handwerkskammer für Oberfranken abgeschlossen.

Alle Teilnehmer der Weiterbildung haben die Prüfung erfolgreich bestanden und sind nun in der Lage, Aufträge am Rechner zu visualisieren, Bearbeitungspläne zu erstellen und diese von einer CNC-gesteuerten Maschine umsetzen zu lassen.

Die nächste Fortbildung zur CNC–Fachkraft findet vom 09. November bis 03. Dezember 2020 statt.

Das Europäische Fortbildungszentrum bietet eine breite Palette von Weiterbildungen an – gerne auch für Sie individuell erstellte Kurse, natürlich auch im Bereich der CNC – Technik.

Stets aktualisierte Informationen und Anmeldeformale zu den Kursen gibt es auf der Internetseite des Fortbildungszentrums.

Informationen und Anmeldung: Europäisches Fortbildungszentrum für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk in Wunsiedel (EFBZ), Mail, Telefon: 09232-1038

(21.12.2019)