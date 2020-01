Miszellen: Ideen mit Naturstein

Ein Satellit der Nasa hat Fotos von den Feuern im Osten Australiens und ihren Brandwolken aufgenommen. Die Aufnahme datiert von 01. Januar 2020. Auf einer australischen Website heißt es dazu, im Bundesstaat New South Wales sei praktisch jede Region betroffen.

Ausbildungsbetriebe bei den Sozialabgaben für ihre Azubis zu entlasten, fordert Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH): „Für Azubis muss bei der Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung dasselbe wie für Studenten gelten. Studenten sind bis zum 25. Lebensjahr zumeist auf dem Ticket ihrer Eltern kranken- und pflegeversichert. Warum steht das Auszubildenden eigentlich nicht zu?“

In einem Forschungsprojekt untersucht die BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) den möglichen Einfluss des Klimawandels auf die Stabilität von Hängen in einer naturbelassenen arktischen Region.

Der Sandstein am Sitznischenportal am Döbelner Rathaus und am Schlegelbrunnen wurde restauriert.

Steinerne Vermessungspunkte der „Königlich Sächsischen Triangulierung” werden auf der Webpage des Netzwerks „Steine in der Stadt“ gezeigt.

Der Chemnitzer Künstler Rainer Maria Schubert hat die beiden Figuren an der Mulde in Wechselburg restauriert.

Die US-Firma Statues stellt Skulpturen auf Kundenwunsch her.

Video des Monats: viel Marmor zu sehen in Video von Longhi über die Idee eines „Dream Bedroom“, wo sich die Möbel der italienischen Firma in edlem Ambiente wiederfinden.

(06.01.2020)