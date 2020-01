Fachexkursion des Geokompetenzzentrums Freiberg zum Stein-Kulturerbe Kastilien und Léon vom 26. April bis 02. Mai 2020

Besucht werden Stätten des Weltkulturerbes und der spanischen Natursteingewinnung sowie –verarbeitung

Das Geokompetenzzentrum (GKZ) Freiberg in Sachsen schickte uns den folgenden Hinweis auf seine diesjährige Fachexkursion:

Es gibt in Europa nur wenige Regionen, die derart symbiotisch Naturstein – Landschaft – Architektur – LebensArt miteinander verbinden. Die diesjährige GKZ-Stein-Reise verspricht daher Stein-Genuss pur!

In Zusammenarbeit mit unserem spanischen Partner, dem Natursteinverband Pinacal (Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León), kann eine anspruchsvolle Exkursionsroute angeboten werden:

Ausgehend von der Weltkulturerbe-Stadt Burgos eröffnen sich täglich neue Aus- und Einblicke in steingeprägte Orte. Neben weiteren architektonischen Stadterkundungen in Léon, Salamanca und Segovia öffnen sich für die Teilnehmer eine Vielzahl an Steinbrüchen und natursteinverarbeitenden Unternehmen. Beispielhaft werden Vorkommen und Verarbeiter von Kalkstein, Marmor, Sandstein, Schiefer und Granit befahren.

Ergänzend bietet ein Workshop mit Naturstein-Unternehmen und unseren Mireu-Partnern die Möglichkeit für Vernetzung, Austausch und Information zu Herausforderungen der Natursteingewinnung und Verbreitung in Europa im Sinne regionaler Wertschöpfung. Aber auch Fragen der Fachkräftesicherung und Weiterbildung im Naturstein stehen zur Diskussion.

Die Stein-Reisen des GKZ finden seit 2010 statt. Das Angebot richtet sich an Teilnehmer aus der natursteingewinnenden und -verarbeitenden Branche, an Restauratoren, Architekten und Denkmalpfleger, an Geologen sowie sonstige Stein-Interessierte. Im letzten Jahr stand Ost-Frankreich auf dem Programm.

Anmeldung bis zum 15. Februar 2020

Weitere Informationen sowie die Anmeldemöglichkeit finden Sie im Programmflyer.

https://www.gkz-ev.de/files/gkz/daten/pdf/STEIN-Reise%20Spanien%202020_Anmeldeflyer-komprimiert.pdf

