Miszellen: Ideen mit Naturstein

Die Inneneinrichtung einer Musterwohnung mit Naturstein und Holz wurde mit einem der Red Dot Awards 2019 ausgezeichnet. Auch der Engineered Stone Mar del Plata von Neolith bekam einen der Preise (1, 2).

Griffe aus Naturstein für künstliche Kletterwände fertigt die deutsche Firma Stoned.

Die Eismonde von Jupiter und Saturn sind Thema in der Zeitschrift „Physik in unserer Zeit“ (1/2020). Sie beherbergen unbekannte geologische Welten, wahrscheinlich mit verborgenen Ozeanen oder Kyrovulkanismus. In Heft 2, das Mitte März 2020 erscheint, geht es um die Eis-Trabanten von Uranus, Neptun und Pluto.

Auf dem Platz vor dem Prager Rathaus soll die historische Marienstatue aus dem 17. Jahrhundert wiedererrichtet werden.

Der NDR hat einen Beitrag über Natursteine aus China gesendet.

In der Werkhalle der Kelheimer Naturstein GmbH in Essing findet am 12. September ein Konzert zum Beethovenjahr statt.

„Trockenmauern werden ohne Mörtel gebaut, sind besonders stabil und eine Heimat für viele Lebewesen”, heißt es auf einer Webpage. Die vielen heimischen Pflanzenarten, die auf den Lebensraum spezialisiert sind, etwa Mauerfarn, Dachwurz oder Blaukissen, zeigt die Zeitschrift „Landlust in einem Beitrag in der Ausgabe März/April 2020 (1, 2).

Rund 1.500 Tonnen Postaer Sandstein werden für die Sanierung der Augustusbrücke in Dresden benötigt.

Aus Anlass der London Design Week 2019 hatte Cosentino britische Architekten aufgerufen, Marmorskulpturen zum Thema „Leben auf dem Mars” zu gestalten. Hintergrund war, das alte Material mit futuristischem Gedankengut zu kontrastieren. Die Firma Cuellar Stone realisierte 5 Gewinnerobjekte aus Marmorblöcken mit den Maßen 50 x 50 x 50 cm her.

Der Kurilen-Kamchatka-Graben gehört mehr nicht zu den tiefsten Punkten der Erde mit mehr als 10.000 m Tiefe. Seine tiefste Stelle liegt bei 9.604 m, hat also fast 1.000 m weniger als bisher angenommen. Dies haben Messungen des Senckenberg Forschungsinstituts und Museums nun gezeigt. Mehr als 10 km in die Tiefe erreichen nur noch der Marianengraben, der Tongagraben, der Philippinengraben und der Kermadecgraben, allesamt im Pazifik. Zum Vergleich: Der Mount Everest im Himalaya ragt 8848 m in die Höhe.

Video des Monats: von der römischen Stadt Neapolis gab es keine Zeugnisse ihres Hafens, bis ein starker Sturm im Jahr 2013 Ruinen an der Mittelmeerküste freilegte.

(03.03.2020)