Cancian Pavimenti: Terrazzo Venetiano mit einer Vielfalt an Inlays aus Naturstein

Die Firma hat sich von Carlo Scarpas Design für die Firma Olivetti aus den 1950ern inspirieren lassen

Weil Naturstein mit den neuen Werkzeugen wie Wasserstrahl oder Diamantsägen billiger als zuvor zugeschnitten werden kann, sind auch neue Arten von Terrazzo möglich. Ein Beispiel ist die Kollektion der italienischen Firma Cancian Pavimenti: man findet Marmor-Inlays in Rechtecken oder auch polygonen Formen in praktisch unbegrenzten Variationen. Mehr noch: „Eigentlich lassen sich alle Wünsche des Kunden realisieren“, mailt uns Flavio Turchet von der Firma auf unsere Fragen.

Wohlgemerkt: eigentlich handelt es sich um klassischen Terrazzo Venetiano, also eine Masse mit Zement als Bindemittel, die an Ort und Stelle auf einen vorbereiteten Unterboden aufgetragen wird und dort aushärtet. „Alles bleibt Handarbeit“, betont Turchet auch im Bezug auf die neuen Produkte.

Jedoch ist nun das Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten nun beinahe unbegrenzt – dies zu erschwinglichen Preisen. Das fängt an mit den Formen der Naturstein-Inlays und geht weiter mit den Farben der ausgewählten Steinsorten bis hin zu der Farbe des Granulats beziehungsweise des Zements und mehr. Auch die Größe der Stein-Inlays kann der Kunde wählen, bis maximal 20 x 20 cm. „Customized“ ist das Schlagwort.

Inspiration für das neue Dekor war jener Fußboden, den Carlo Scarpa Ende der 1950er für den Showroom der Firma Olivetti an der Piazza San Marco in Venedig kreiert hatte: rechteckige Stücke aus Marmor und Muranoglas bestimmten das Bild. Heute befindet sich dort das Museum des wegen seines Designs damals berühmten Herstellers von Schreibmaschinen. Unter dem Namen „Texture“ hat Cancian das Design in sein Programm aufgenommen.

Dazu kommt noch eine weitere Innovation, nämlich der vorproduzierte Terrazzo in Fliesenform. Damit lässt sich dieser seit der Antike bekannte Bodenbelag auch für Wände, Fassaden oder sogar Decken einsetzen. Die maximale Größe dieser Platten beträgt 172,5 x 125 cm bei 3 cm Dicke. Das kleinste Format misst 60 x 60 cm bei 2 cm Dicke.

Die spannende Frage hier, der sich die Firma stellen musste, dreht sich um die Fugen. Denn Terrazzo wird üblicherweise ohne Trennlinien ausgegossen; allenfalls in größeren Abständen gibt es Streifen, um die Wärmeausdehnung zu kompensieren.

Altbekannt ist, dass die Fugen in den Hintergrund treten, je größer die Platten sind. Für kleinere Formate empfiehlt Cancian die Platten so aneinanderzusetzen, dass die Muster fortlaufen. Bei polygonen Inlays lässt sich das besonders leicht erreichen.

„Bespoke“ schließlich treibt die unbegrenzten Möglichkeiten auf die Spitze.

Mit den Fliesen lassen sich auch Zeitaufwand und Kosten für die Installation eines Terrazzobodens erheblich reduzieren. Damit wird der Terrazzo auch an Orten möglich, wo ein normales Ausgießen und anschließendes Polieren nicht möglich wäre.

Cancian Pavimenti

Negozio Olivetti (italienisch)

Fotos: Cancian Pavimenti / Peter Becker



(11.03.2020)