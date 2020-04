Die 20. Internationale Steinmesse in Xiamen wird neuerlich verschoben – auf den Zeitraum vom 27. bis 30. Oktober 2020 – und soll künftig eine virtuelle Erweiterung haben

Ab Juni ist die Online-Plattform „Cloud Xiamen Stone Fair“ verfügbar / Die 21. Ausgabe der Messe im Jahr 2021 ist für den 18. bis 21. Mai geplant

Die Xiamen Jinhongxin Exhibition Co. Ltd, Organisator der Xiamen Stone Fair, hat uns folgende Mitteilung geschickt:

Liebe, geschätzte Freunde,

Es sind 71 Tage vergangen, seit wir am 28. Januar die Verschiebung der Messe mitgeteilt hatten. Die Corona-Pandemie zwingt die Welt zu einer kurzen Pause und trennt uns physisch, bringt uns jedoch auch näher zusammen und näher an die Liebe als je zuvor. In den letzten Wochen haben viele Freunde uns Ihre Grüße, Anfragen und Besorgnisse gesendet und uns Informationen aus erster Hand mitgeteilt. Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre großartige Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.

Es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit und Sicherheit unserer Aussteller, Besucher und Partner. Wir haben die globale Situation von COVID-19 genau beobachtet.

Nach intensiver Prüfung und Bewertung wurden drei Entscheidungen getroffen:

1) Die 20. Internationale Xiamen Stone Fair wird wieder verschoben – nun auf den Zeitraum vom 27. bis 30. Oktober 2020.

2) Die dann im Jahr 2021 folgende 21. Internationale Xiamen Stone Fair findet vom 18. bis 21. Mai statt.

3) Am 6. Juni 2020 wird die Online-Plattform „Cloud Xiamen Stone Fair“ gestartet. Sie wird mit ihrem Service ganzjährig und ununterbrochen verfügbar sein.

2020 – Die neuerliche Verschiebung

Bisher hat sich die Situation bei der Bekämpfung von COVID-19 in China weiter verbessert, und der normale Arbeits- und Lebensalltag ist wieder eingekehrt. Jedoch ist die globale Situation weiterhin ungewiss. Wir kümmern uns sehr um alle Aussteller, Besucher und Partner. Nach dem, was wir in China durchgemacht haben, glauben wir jedoch, dass die Pandemie mit gemeinsamen Anstrengungen bald weltweit kontrolliert und eingegrenzt werden kann. Im Moment ist das Warten eine Entscheidung, an der wir nicht vorbeikommen. Die Xiamen Stone Fair wird bis zum Ende des Tunnels mit der gesamten Branche zusammenarbeiten und Sie mit einem verspäteten, aber erfolgreichen jährlichen Treffen im Oktober begrüßen.

2021 – Stetig vorwärts

Zwangsläufig schlägt sich die Pandemie in der Weltwirtschaft nieder. Sie ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance für die Natursteinindustrie. Der Wiederaufbau des Vertrauens, proaktive Maßnahmen und stetige Fortschritte sind entscheidend, um die Auswirkungen der Pandemie zu minimieren. Aus diesem Grund hat das Organisationskomitee beschlossen, die Xiamen Stone Fair des Jahres 2021 auf den Zeitraum vom 18. bis 21. Mai zu legen, so dass zwischen den beiden Ausgaben ausreichend Zeit bleibt. Wir hoffen, damit mehr Möglichkeiten für die Branche zu schaffen und Produktion und Handel überschaubar zu halten.

„Cloud Xiamen Stone Fair“ – Nie aufhören

In den letzten 20 Jahren hat sich die Xiamen Stone Fair verpflichtet, als Plattform für die Steinindustrie in Bezug auf Kommunikation und Präsentation zu dienen. Angesichts der derzeit eingeschränkten realen Messe wird das Zusammenbringen von Ausstellern und Besuchern über Zeit und Raum hinweg zu einer Herausforderung, die gelöst werden muss. Vor diesem Hintergrund hat die die Xiamen Stone Fair beschlossen, die „Cloud Xiamen Stone Fair“ als Online-Plattform für verbesserten Service und für die Vorbereitung des Oktober-Termins ins Leben zu rufen.

Als virtuelle Plattform möchte die Cloud Xiamen Stone Fair eine Online-Vorschau der Messe bieten, um den Ausstellern die Möglichkeit zu geben, Produkte zu präsentieren, frühzeitig mit Käufern zu verhandeln und sich mit Industriepartnern zu vernetzen sowie den Besuchern die Suche nach idealen Produkten zu ermöglichen – vereinbaren Sie Termine und planen Sie im Voraus Ihre Besuchsroute. Die Plattform befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird am 6. Juni 2020 online gehen. In Zukunft wird die Cloud Xiamen Stone Fair eine dauerhafte Ergänzung zur realen Messe sein und so der Branche mehr Service bieten.

Das Jahr 2020 ist für die Xiamen Stone Fair ein besonderes. Anlässlich des 20. Jubiläums unserer Veranstaltung möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie uns seit Jahren vertrauen und unterstützen. Wir sichern Ihnen zu, dass die Messe für Sie auch künftig ein Treffpunkt für optimale Geschäfte sowie ein angenehmes Erlebnis sein wird. Wir sind zuversichtlich, dass die aktuellen Schwierigkeiten überwunden werden und alles besser wird. Lassen Sie uns gemeinsam gegen die Pandemie kämpfen, die normale Arbeit und das normale Leben wiederherstellen und gemeinsam eine bessere Zukunft anstreben.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit!

Alles Gute,

Organisationskomitee der Xiamen Stone Fair

08. April 2020