Die Biesse Group spendet einem Krankenhaus Schutzvisiere, die in der Firma mit einem 3D-Drucker und Rover Plast Bearbeitungszentrum hergestellt wurden

Die Biesse-Gruppe unterstützt weiterhin den Kampf gegen Covid-19. Nun wurden in der Firma spezielle Fertigungsabteilungen für Schutzmittel eingerichtet.

Designer haben in dieser Woche einen 3D-Drucker so ausgerüstet, dass damit Bestandteile für bestimmte Schutzausrüstungen in großer Zahl produziert werden können. Insbesondere werden Visiere hergestellt, die das ganze Gesicht vor Infektionen schützen.

Das Produkt wird vollständig bei Biesse hergestellt: Der Rahmen für das Visier wird im Werk in der Via della Meccanica in 3D gedruckt, während der transparente Schutz von Axxembla hergestellt wird, einer Abteilung der Biesse Group, die normalerweise Schutzhüllen für Maschinen herstellt. Die Bearbeitung erfolgte einem Rover Plast AFT.

„Wir haben sofort angeboten, unseren 3D-Drucker einzusetzen, um damit Produkte herzustellen, die die Krankenhäuser aufgrund der aktuellen Knappheit am dringendsten benötigen. Wir haben beschlossen, die Visiere herzustellen und dem Ospedali Riuniti Marche Nord zu spenden, um denjenigen, die jeden Tag an vorderster Front im Kampf gegen Covid-19 stehen, konkrete Unterstützung zu bieten“, erklärt Roberto Selci, CEO der Biesse Group.

„Wir überwachen die Herstellung mit 3D-Druckern online“, fügt Michele Tombari, Direktor des Zentrums für mechanische Technologie, hinzu, „um unsere Kompetenzen und Technologien im Dienste derjenigen einzusetzen, die direkt gegen das Virus kämpfen“.

Bitte unterstützen Sie die Biesse Group bei ihrem Engagement auch für das Ospedale San Salvatore di Pesaro, indem Sie sich der LET’S DO MORE-Kampagne für den Kauf neuer Geräte dort anschließen: https://gf.me/u/xrw3df.

Die Biesse Group ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für die Verarbeitung von Holz, Glas, Stein, Kunststoff und Metall. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit rund 4200 Mitarbeiter.

(11.04.2020)