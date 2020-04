Am 15. April 2020 kam es zu der Feuerkatastrophe in Notre-Dame de Paris. In einem ausführlichen Artikel hat das Wissenschaftsmagazin Science Informationen zu dem dort verbauten Kalkstein und zu den möglichen Schäden sowie zur Sanierung zusammengetragen. Analysen gibt es auch zu weiteren Folgen des Brandes.

Italiens Exporte von Naturstein-Platten und -endprodukten gingen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um (-)7% zurück. In die USA: (-)7,9%, Deutschland: (+)4,3%, Schweiz: (+)2,4%. Infolge der Unsicherheiten um den Brexit gab es ins United Kingdom sogar (-)24,5%. Bei den Ausfuhren von Maschinen und Werkzeugen verzeichnete das Land (-)2,8%. Die Zahlen wurden auf der LinkedIn-Präsenz von Flavio Marabelli, Ehrenpräsident des Verbands Confindustria Marmomacchine, veröffentlicht.

Ein Bildstock aus Sandstein wurde in der Pfälzer Gemeinde Esthal unweit Lambrecht saniert.

Zwei neue Hydrothermalfelder hat die Bundesanstalt for Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) im Indischen Ozean entdeckt. Dort gibt es Sulfidvorkommen reich an Metallrohstoffen (Kupfer, Zink, Blei, Gold, Silber, Indium und Germanium).

Über das Entfernen von Kalkresten im Bad informieren die Stuttgarter Nachrichten. Auch um Naturstein geht es.

Die baulichen Investitionen für Fassadensanierungen lagen im Jahr 2019 in Österreich bei 1,1 Milliarden €. Die Herstellererlöse mit zertifizierten Dämmungen wuchsen um 6,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 188,2 Millionen €. Das sind Zahlen aus einer aktuellen Studie der Marktforscher von Branchenradar. Der Trend zu zertifiziertem Vollwärmeschutz mit Dämmstoffen aus Mineralwolle oder aus nachwachsenden Rohstoffen setzte sich fort, heißt es.

Cosentino hat sein Online-Magazin C-Top ins Netz gestellt.

Video des Monats: alles was zum Thema Versiegelung (Imprägnierung) von Küchenarbeitsplatten zu sagen ist, sagt die US-Firma Vermont Quarries in 35 Sekunden.

(16.04.2020)