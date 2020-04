Der US Geological Survey veröffentlicht die erste umfassende geologische Karte des Mondes

Die Forscher haben neue und alte Daten aus Apollo- und neueren Satellitenmissionen zusammengeführt

Zum ersten Mal wurde die gesamte Mondoberfläche Institute vollständig geologisch kartiert und einheitlich klassifiziert. Die arbeiten dazu haben Wissenschaftler des United States Geological Survey (USGS) in Zusammenarbeit mit der NASA und dem Lunar Planetary Institute ausgeführt.

Die Mondkarte, als „Unified Geologic Map of the Moon” („Einheitliche geologische Karte des Mondes“) bezeichnet, ist eine umfassende Erhebung der Geologie der Mondoberfläche und ist für die internationale Wissenschaftsgemeinschaft, für Pädagogen und die breite Öffentlichkeit von unschätzbarem Wert sein. Die digitale Karte ist jetzt online verfügbar und zeigt die Geologie des Mondes in unglaublichen Details (Maßstab 1: 5.000.000).

Für die Erstellung der neuen digitalen Karte verwendeten die Wissenschaftler Informationen aus 6 regionalen Karten aus der Apollo-Zeit sowie aktualisierte Informationen aus den letzten Satellitenmissionen zum Mond. Die vorhandenen historischen Karten wurden neu gezeichnet, um sie an die modernen Datensätze anzupassen, wobei frühere Beobachtungen und Interpretationen jedoch bewahrt wurden.

Neben der Zusammenführung neuer und alter Daten entwickelten USGS-Forscher auch eine einheitliche Beschreibung der Stratigraphie oder Gesteinsschichten des Mondes. Dies löste Probleme aus früheren Karten, bei denen Gesteinsnamen, Beschreibungen und Alter mitunter nicht übereinstimmten.

„Diese Karte ist der Höhepunkt eines jahrzehntelangen Projekts“, sagte Corey Fortezzo, USGS-Geologe und Hauptautor der Veröffentlichung dazu. „Sie liefert wichtige Informationen für neue wissenschaftliche Studien, indem sie Wissen für die bestimmter Orte auf dem Mond zur Verfügung stellt.“

Die Höhendaten für die Äquatorregion des Mondes stammen aus Stereobeobachtungen, die von der Geländekamera auf der jüngsten Mission SELENE (Selenological and Engineering Explorer) unter der Leitung von JAXA, der Japan Aerospace Exploration Agency, gesammelt wurden. Die Topographie für den Nord- und Südpol wurde durch die Lunar Orbiter Laser Altimeter-Daten der NASA ergänzt.

Quelle: USGS

(28.04.2020)