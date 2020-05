Webinar des Natural Stone Institute (NSI): „Wie die Steinbranche auf Covid-19 reagiert“

Drei Chefinnen und Chefs von großen Firmen in den USA berichteten von ihren Strategien und wie sie zum Beispiel Kommunikation nach innen und außen einsetzen

Könnte es sein, dass das Mehr an Home-Office durch die Covid-19-Krise auf lange Sicht ein weniger an Bürogebäuden und damit weniger Umsatz für die Steinbranche bedeutet?

Brett Rugo warf die Frage bei einem Webinar des Natural Stone Institutes (NSI) auf. Die Online-Veranstaltung hatte als Thema „Wie die Steinbranche auf Covid-19 reagiert“ und verzeichnete knapp 140 Teilnehmer. Neben Brett Rugo (Rugo Stone) ließen sich Katie Jensen (Triton Stone Group) und Scott Byers (Majestic Kitchen) von Moderator Jim Hieb (CEO des Natural Stone Institutes) zu ihren unternehmerischen Strategien befragen.

Eines der Ergebnisse aus der Gesprächsrunde: Die Kommunikation sowohl nach innen als auch nach außen spielt eine zentrale Rolle, um ein Unternehmen durch die Krise zu navigieren. Alle 3 Chefs großer Firmen haben regelmäßige Video-Chats mit ihren Mitarbeitern oder sogar eine tägliche Mitteilung eingerichtet. „Es ist wichtig, alle angebunden zu halten“, sagte Katie Jensen.

Ein anderer Zweck der Kommunikation ist, den Mitarbeitern Sicherheit zu geben – „Transparenz“ ist das Schlagwort, das gilt auch im Bezug auf die Sicherheit des Arbeitsplatzes.

Natürlich wird in der Krise von den Chefs besonders viel Flexibilität, Sponataneität und Improvisation erwartet. Das fängt an mit dem Umorganisieren von Abläufen, zum Beispiel wenn Desinfektion plötzlich ein Thema ist, und geht weiter mit dem Besorgen der Mittel dafür.

Mitunter tauchen dann im Unternehmen plötzlich unerwartete Ressourcen auf: einer von Brett Rugos Leuten hatte besonderes Vorwissen aus der Chemie, stellte sich heraus, und mittlerweile mixt sich die Firma ihre Desinfektionsmittel selber und hat auch Geräte fürs Hände-Desinfizieren konstruiert.

Atemmasken sind ebenfalls ein heikles Thema nicht nur in der Beschaffung. Scott Byers stieß in seiner Firma auf jemand, der Erfahrung im Singen mitbrachte – der nutzte das für ein buntes Video, wozu Atemschutzmasken dienen und wie man sie benutzt.

Katie Jensen beschrieb einen anderen Aspekt der erwähnten Flexibilität: der Tatsache, dass dass ihre Mitarbeiter im Moment weniger als sonst zu tun haben, gewann sie etwas Positives ab. „Es gibt uns die Chance, neue Projekte zu machen, für die wir sonst keine Zeit hatten.“

Insgesamt, und es war halt ein US-amerikanisches Webinar: Der Spaß an der Arbeit dürfe nicht verloren gehen, war ein weiterer Grundtenor bei der Debatte.

Jedoch: wenn dann die Steinwaren zum Beispiel ausgeliefert werden, aber wegen der Abstandsregeln nur ein Fahrer im Wagen sitzen darf, wird wieder die hohe Kunst der Flexibilität verlangt.

Was die Kommunikation nach außen angeht, entdeckte Katie Jensen gar ein neues Werkzeug. Ihre Firma empfängt normalerweise pro Monat 4000 Kunden in den Showrooms – als die kurzzeitig für Laufkundschaft geschlossen waren, führte die Chefin zur Kompensation neue Funktionen auf der Webpage ein: dort gibt es nun die Möglichkeit zum Live-Chat, bei dem auch Materialien präsentiert werden können, und zudem eine Terminplanung“ mit dem Kunden.

„Ich denke, wir werden das weitermachen“, so Katie Jensen mit Blick auf die Zeit nach Corona.

Was Home-Office angeht, glaubt Scott Byers, dass er flexibel damit umgehen wird und es als zeitweilige Ergänzung zu den Präsenzzeiten einsetzen wird.

Schließlich noch einmal das Thema Sicherheit. Brett Rugo und Scott Byers, die beide viel auf Baustellen zu tun haben, gewannen dem Thema einen zusätzlichen Aspekt ab: „Sicherheit sollte nicht nur in Zeiten von Corona ein Thema für uns sein“, sagten sie sinngemäß. „Schnelligkeit und Preis sind wichtig, aber Sicherheit muss übergeordnet sein.“

Als Frage formuliert: Könnten die Corona-Erfahrungen, bei den es im Kern um Schutz für sich selbst und damit auch Schutz für die anderen, zu mehr gegenseitiger Verantwortung führen?

Befragt von Moderator Jim Hieb auf ihre Einschätzungen für die kommenden Monate, zeigten sich die drei „optimistisch“, auch wenn sie ein schwieriges 2. Halbjahr 2020 erwarten.

Allerdings könne sich die Situation je nach Region in den USA und den Gegebenheiten dort sehr unterschiedlich entwickeln.

Das gesamte Webinar von 60 Minuten kann auf Youtube angeschaut werden.

(03.05.2020)