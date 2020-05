Von Covid-19 lernen: Das Zuhause ist wichtiger denn je und schöne Materialien sind es auch

Die italienische Keramikfirma Ceramiche Caesar sieht nach Corona mit Home Office und Quarantäne „eine neue Häuslichkeit“

Das italienische Keramikunternehmen Caesar hat uns eine Pressemitteilung zugesandt, die wir in gekürzter Form veröffentlichen:

Wir werden in einer anderen Welt aufwachen. Wenn der Covid-Notstand vorüber ist und sich die Risiken abgeschwächt haben, werden wir nicht so schnell wieder so sein wie vorher…

In diesen Zeiten wo wir gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, haben wir die Bedeutung der unmittelbaren Umwelt, in dem wir leben, auf eine intimere Art und Weise als zuvor begriffen…

Eine neue Häuslichkeit nimmt Gestalt an. Dies geschah bereits in den neunziger Jahren, als Reaktion auf das hedonistische und Yuppie-Jahrzehnt der Achtziger, das mit dem Crash an der Wall Street zu Ende ging. Es geschah danach wieder nach dem Anschlag auf das World Trade Center, der plötzlich unsere Hilflosigkeit gegenüber einer Bedrohung offenbarte, deren Reichweite unsere Vorstellungskraft übersteigt.

Es passiert jetzt erneut, und das, wozu wir verpflichtet sind – #stayhome – wird auf andere und abgeschwächte Art und Weise zu unserer Wahl werden…

Wir werden wiederentdecken, wie wichtig es ist, sich um unser Nest zu kümmern. Nicht durch Impulskäufe, die von flüchtiger Begeisterung diktiert werden, sondern durch überlegte, gut durchdachte Käufe von Produkten, die Dauer haben, weil das Haus bleibt, wo es ist.

Der Raum, in dem wir wahrscheinlich die meiste Zeit zu Hause verbringen, ist die Küche. Die Küche war schon immer das Herzstück des Hauses…

Caesar Ceramiche hat diesen Raum immer mit größter Aufmerksamkeit betrachtet, da er aufgrund seiner vielfältigen Funktionen jeden Tag auf die Probe gestellt wird…

Porzellanfliesen für die Küche sind die ideale Lösung, da sie Vielseitigkeit, Sicherheit und Experimentierfreude bieten. Die Kunden können sich für den natürlichen Charme der Kollektionen mit Holz-, Stein- und Marmoreffekt entscheiden, oder sie können mit zeitgenössischeren und urbaneren Stimmungen experimentieren, dank der raffinierten Kollektionen mit Beton- und Metalleffekt…

Wichtig angesichts der aktuellen Situation ist, dass unsere Fliesen einen hohen Hygienestandard garantieren, hypoallergen und VOC-frei sind, mit anderen Worten, sie geben keine organischen Substanzen an die Umwelt ab: und wir alle wissen, wie lebenswichtig die Luftqualität ist, besonders jetzt, wo wir die meiste Zeit in Innenräumen verbringen.

Ceramiche Caesar

(05.05.2020)