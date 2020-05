Terrazzo-Fliesen mit Marmor-Inlays, die vom Himmel gefallen sein könnten

Die italienische Firma Mondo Marmo Design bietet mit Hilfe der Wasserstrahltechnik innovative Gestaltungen für den altbekannten Fußbodenbelag

Dinge, die vom Himmel gefallen sind, spielen in vielen Märchen eine Rolle. Neuerdings kann man bei manchen Terrazzo-Sorten meinen, man hätte es mit solchen himmlischen Fundstücken zu tun: Die Firma Mondo Marmo Design aus dem Valpantena-Tal unweit von Verona schneidet mit Hilfe von Wasserstrahltechnik aus Marmor bestimmte Formen aus und setzt sie in den Terrazzo ein. Es gibt eine ganze Kollektion davon: Eine Variante trägt den schönen Namen „Autunno“ (Herbst) und der rötliche Naturstein erinnert tatsächlich ein wenig an das Laub, das von den Bäumen fällt.

Designer der Kollektion war Matteo Leorato, der aus Verona stammt, nun ein Studio in Barcelona betreibt und als Creative Director der Firma agiert.

„Rialto“ ist der Name der Kollektion. Er erinnert an die Tradition des Terrazzo, für den man ehemals Stein-Chips aus Abbruchhäusern oder kleine Kiesel mit Kalk zu einem festen und lange haltbaren Bodenbelag zusammenbrachte.

Kennzeichen der Gestaltung bei Mondo Marmo ist Abstraktion – man schneidet nicht die Form der Herbstblätter exakt aus (was mit dem Wasserstrahl möglich wäre), sondern belässt es bei Andeutungen.

Nicht zuletzt für Kinderzimmer kann man sich die geometrischen Kompositionen gut vorstellen, da sie der Phantasie unbegrenzten Raum geben.

Genauso kann der Kunde mit eigenen Ideen bei der Firma anfragen.

Kennzeichen des Produkts sind die Fliesen, in denen der Terrazzo hier daherkommt. Sie machen das Verlegen schnell und billig. Auch an der Wand kann die Verkleidung angebracht werden.

Produziert werden die Fliesen in Handarbeit in der Ortschaft Lugo die Grezzana im Valpantena-Tal. Entsprechend dem vorgegebenen Design beziehungsweise dem Wunsch des Kunden werden die Marmorstücke in einer Gussform verteilt, die dann mit der Terrazzo-Masse aus Zement und Steingranulat gefüllt wird. Danach folgt das Polieren.

Später kann der Boden zum Beispiel auch eine Imprägnierung und einen Fleckschutz bekommen, falls vom Kunden gewünscht.

Gestaltungsspielräume eröffnen sich nicht nur bei der Form und Farbe der Marmorinlays im Boden. Der Terrazzo kann ebenfalls variiert werden, etwa in der Farbe oder in der Größe der Körner.

Drei Formate für die Fliesen gibt es: 40x40x2 cm, 60x60x2,2 cm und 150x65x2,5 cm.

Mondo Marmo Design

Matteo Leorato

Fotos: Mondo Marmo Design

(13.05.2020)