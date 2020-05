Neustart beim GeoPark Nordisches Steinreich mit Veranstaltungen im Mai 2020

Geboten werden wieder vielfältige Ausflüge für die ganze Familie in die Geologie im Norden Deutschlands

Der GeoPark Nordisches Steinreich hat uns die folgende Information über seine Veranstaltungen im Mai 2020 geschickt. Coronabedingt sind einige Formate neu gestaltet. Bitte beachten: bis auf Weiteres sind alle Veranstaltungen nur mit Anmeldung möglich.

20. Mai GeoKieswerk – Bernstein bei Nacht, Lüttow 20:00-01:00 Uhr

Nächtliche Bernsteinsuche mit UV-Licht. Die Welt der Luminiszenz. Schwarzlicht zeigt die Kiesgrube in einem ganz neuen Licht. Unter UV-Licht kann man die Welt neu entdecken. Schutzbrillen und UV-Lampen werden gegen Pfand ausgeliehen. Treffpunkt: Kieswerk GP Alsterkies Lüttow, An der B195, 19246 Lüttow. 25 €/Pers. Mit Anmeldung.

21. Mai GeoKieswerk – 3 Std. Exkursion, 14:00-17:00

Mal nach Herzenslust Steine mit dem Hammer zerschlagen dürfen, einen riesigen Sandberg herunterrutschen – das und mehr sind die geologischen Schnupperexkursionen für die ganze Familie. Kieswerk Zweedorf Nord, 19258 Schwanheide. Erw. 10 €, Kinder 6 €. Mit Anmeldung.

22. Mai Travemünde: Der Strand leuchtet, 22:00-24:00 Uhr

Farbenprächtiger Lichterglanz am dunklen Ostseestrand: eine nächtliche Bernsteinsuche mit UV-Licht. Schwarzlicht zeigt den Strand in einem ganz neuen Licht. Leuchtend Blau, Rosa oder Weiß… Eine unbekannte Welt mit bunten Leuchterscheinungen ersteht. Schutzbrillen und UV-Lampen werden gegen Pfand ausgeliehen. Travepromenade, bei der Lotsenstation, 23570 Travemünde. 15 €/Pers. Mit Anmeldung.

23. Mai GeoKieswerk – Kiesgrube intensiv, 12:00-17:00

Mal nach Herzenslust Steine mit dem Hammer zerschlagen dürfen, einen riesigen Sandberg herunterrutschen – das und mehr sind die geologischen Schnupperexkursionen für die ganze Familie. Kieswerk Zweedorf Nord, 19258 Schwanheide. 25 €/Pers. Mit Anmeldung.

24. Mai Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 12:00 – 13:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung.

30. Mai Die Steilküste von Grömitz – GeoExkursion, 14:00 – 15:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: Strand am Jachthafen, 23730 Grömitz. 10 €/Pers. Mit Anmeldung.

31. Mai Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 14:00 – 15:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung.

01. Juni GeoKieswerk – Familienexkursion, 18:00-19:30

Mal nach Herzenslust Steine mit dem Hammer zerschlagen dürfen, einen riesigen Sandberg herunterrutschen – das und mehr sind die geologischen Schnupperexkursionen für die ganze Familie. Treffpunkt: Kieswerk Lüttow, An der B195, 19246 Lüttow. Erw. 5 €, Kinder 3 €. Mit Anmeldung.

06. Juni GeoOstsee – Rügener Kreide, 12:00 – 18:00

Eindrucksvoll erhebt sich das Kreidesteilufer mit einer Höhe bis zu 119 m. Die Meeresbrandung nagt an den Hängen des Kreidekliffs und spült immer wieder Feuersteine und Fossilien aus der anstehenden Kreide. Themen: Fossilien und Klima der Kreidezeit. 40 €/Pers. Mit Anmeldung.

Die geografischen Koordinaten, sowie detaillierte Anfahrtsbeschreibungen finden Sie auf der Homepage.

Kein passender Termin dabei? Die geologischen Strandspaziergänge am Brodtener Ufer und am Klütz Höved können Sie auch, ebenso wie eine geologische Stadtführung in Lübeck, Hamburg oder Schwerin, exklusiv für Ihre Gruppe buchen. Durch die Erdgeschichte geleitet werden Sie dabei von erfahrenen Geowissenschaftlern.

GeoPark Nordisches Steinreich

(17.05.2020)