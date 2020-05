Agape wieder mit italienischen Design-Klassikern und einer Outdoor-Kollektion mit Badewanne, Dusche und Waschbecken

Die Badewanne „In-Out“ der Designer von Benedini Associati aus dem Jahr 2009 ist wieder im Angebot der italienischen Firma Agape, die sich auf Design-Klassiker spezialisiert hat. Neben den Marmorvarianten weißer Carrara, schwarzer Marquina, grüner Alpi und dunkler Emperador ist die Wanne jetzt auch in dem Mineralwerkstoff Exmar ein- oder zweifarbig zu haben. Laut Firma „erhält die Oberfläche durch das besondere Harz-Quarz-Gemisch eine seidig, warme Haptik, die zum Anfassen einlädt“.

Was die Form angeht, gibt es In-Out rund oder quadratisch (170 x 170 cm), so dass es auch in Ecken eingebaut werden kann.

Die neue Outdoor-Kollektion der Firma umfasst 14 Design-Ikonen, die teils überarbeitet worden sind. Als Material wurde der belgische Kalkstein Petit Granit oder der Kunststein Cementoskin verwendet.

Agape

Fotos: Agape

(19.05.2020)