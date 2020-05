Die Veranstaltungen des GeoParks Nordisches Steinreich im Monat Juni 2020

Geboten werden wieder vielfältige Ausflüge für die ganze Familie in die Geologie im Norden Deutschlands

Der GeoPark Nordisches Steinreich hat uns die folgende Information über seine Veranstaltungen im Juni 2020 geschickt. Bitte beachten: bis auf Weiteres sind alle Veranstaltungen nur mit Anmeldung möglich.

01. Juni GeoKieswerk – Familienexkursion, 14:00-15:30

Mal nach Herzenslust Steine mit dem Hammer zerschlagen dürfen, einen riesigen Sandberg herunterrutschen – das und mehr sind die geologischen Schnupperexkursionen für die ganze Familie. Erw. 5 €, Kinder 3 €. Treffpunkt: Kieswerk Lüttow, An der B195, 19246 Lüttow bei Zarrentin. Mit Anmeldung!

05. Juni Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 14:00 – 15:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

06. Juni Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 14:00 – 15:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Der Treffpunkt ist in 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4, auf dem Strandparkplatz (gebührenpflichtig). 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

12. Juni Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 14:00 – 15:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

13. Juni Kiesgrube intensiv – Zarrentin

Mal einen ganzen Tag lang nach Gesteinen, Fossilien, Kristallen und Bernstein in einem Norddeutschen Kieswerk suchen. Wagen Sie einen Blick zurück in die Vergangenheit der Erde und werden Sie selbst an den Steinen aktiv – gerne auch mit der ganzen Familie. Treffpunkt: Kieswerk Lüttow, An der B195, 19246 Lüttow bei Zarrentin. 25 €/Pers. Mit Anmeldung!

13. Juni Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 14:00 – 15:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Der Treffpunkt ist in 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4, auf dem Strandparkplatz (gebührenpflichtig). 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

19. Juni Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 14:00 – 15:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

20. Juni Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 14:00 – 15:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Der Treffpunkt ist in 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4, auf dem Strandparkplatz (gebührenpflichtig). 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

21. Juni Das Kliff von Dahme – GeoExkursion, 14:00 – 15:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23747 Dahme, Parkplatz Dahmeshöved. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

26. Juni Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 14:00 – 15:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

27. Juni Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 14:00 – 15:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Der Treffpunkt ist in 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4, auf dem Strandparkplatz (gebührenpflichtig). 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

27. Juni GeoKieswerk – Familienexkursion, 14:00-15:30

Mal nach Herzenslust Steine mit dem Hammer zerschlagen dürfen, einen riesigen Sandberg herunterrutschen – das und mehr sind die geologischen Schnupperexkursionen für die ganze Familie. Erw. 5 €, Kinder 3 €. Treffpunkt: GP Alsterkies Bark, Barker Weg 1, 23826 Bark bei Segeberg. Mit Anmeldung!

Die geografischen Koordinaten, sowie detaillierte Anfahrtsbeschreibungen finden Sie auf der Homepage.

Kein passender Termin dabei? Die geologischen Strandspaziergänge am Brodtener Ufer und am Klütz Höved können Sie auch, ebenso wie eine geologische Stadtführung in Lübeck, Hamburg oder Schwerin, exklusiv für Ihre Gruppe buchen. Durch die Erdgeschichte geleitet werden Sie dabei von erfahrenen Geowissenschaftlern.

GeoPark Nordisches Steinreich

(30.05.2020)