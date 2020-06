Luxuriöses Design für die Aufzugskabine: Schutz der Passagiere vor Covid-19-Ansteckung, Licht gestaltet die Box, Naturstein oder Monitore für die Wände

Die italienische IGV-Group und Studio Marco Piva verwandeln den herkömmlichen Transportkasten in einen „On Air“-Erlebniscontainer

Die italienische IGV-Group, ein für Aufzugssysteme bekanntes Unternehmen, und das Studio Marco Pica, berühmt für Architektur und Design, haben „On Air“ entwickelt, eine Aufzugskabine mit luxuriösem Design und Funktionen gegen eine Ansteckung der Passagiere mit dem Covid-19-Virus. Wir veröffentlichen die Pressemitteilung:

„ON AIR“ verfolgt ein völlig neues Konzept, um den Innen- und Außenraum der Aufzugskabine zu gestalten. Es handelt sich um ein ätherisches Projekt, daher sein Name, bei dem ein beeindruckendes, einfaches, elegantes und reines Volumen entsteht, das höchste Standards an Benutzbarkeit und Sicherheit mit Elementen der Innovation verbindet. Die Innovationen zielen dabei auf den Schutz der Gesundheit von Fahrgästen und Betreibern ab.

The UV-C ultraviolet component guarantees complete sterilization of surfaces when there are no passengers in the cabin.

Zum Einsatz kommen zahlreiche technische Lösungen, um die vollständige Desinfektion der Kabine zu gewährleisten, angefangen von vorbehandelten antimikrobiellen Materialien bis hin zu abgerundeten Profilen, wo Wände und Boden zusammentreffen, von integrierten Handläufen in den Wänden mit UV-C-Technologie bis hin zum hocheffizienten Belüftungssystemen für eine kontinuierliche Luftreinigung und einen beinahe sofortigen Luftaustausch.

Um die Ansteckungsgefahr zu verringern und somit eine sichere Nutzung des Aufzugs zu gewährleisten, ist ON AIR mit den modernsten Schnittstellen und internen Kommunikationssystemen ausgestattet: von virusresistenten bis hin zu berührungslosen und durch Annäherung aktivierbaren Bedientafeln, von mehrsprachigen Sprachschnittstellen in Kombination mit Gesichtserkennung für das Anhalten des Fahrstuhls bis hin zur Fernsteuerung des Aufzugssystems von einem mobilen Gerät aus.

ON AIR ist ein leichtes, emotionales System, stark vom Licht geprägt, das direkt oder indirekt die Geometrie der Aufzugskabine betont. Der UV-C-Anteil am Licht aus den Handläufen garantiert eine vollständige Entkeimung der Oberflächen und bietet eine absolut reine und sichere Umgebung. Das Licht wird automatisch während der Bereitschaftsphase des Aufzugs aktiviert, wenn sich keine Fahrgäste in der Kabine befinden.

The UV-C ultraviolet component guarantees complete sterilization of surfaces when there are no passengers in the cabin.

>

ON AIR wertet den Aufzug auch dadurch auf, dass er in einen Multimedia-Container verwandelt wird, der den Benutzer zum Staunen bringen soll. Die Oberflächen der Aufzugskabine können vollflächige Monitoren tragen und und so ein eindringliches, umhüllendes und voll faszinierendes Erlebnis bieten.

ON AIR ist ein hochgradig anpassungsfähiges System, das dank seiner Fähigkeit, mit allen umgebenden architektonischen Merkmalen eine Beziehung einzugehen, für alle Bauwerke geeignet ist.

IGV-Group

Studio Marco Piva

Fotos: Firmen

(06.06.2020)