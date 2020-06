Das Chaiselongue „Vellum“ von Sa.Ge.Van Marmi und der Designerin Natascia Bascherini geht an die Grenze des Machbaren mit Marmor

Purer Stein mit 4 cm Dicke ohne Trägerschicht oder Harz und mit einer nur schmalen Auflagefläche

Man muss den Marmor schon in- und auswendig kennen, wenn man sich an die Produktion solch eines Möbelstücks traut, wie es das Chaiselongue „Vellum“ der italienischen Firma Sa.Ge.Van Marmi ist. Denn: „Es gibt keine Maschine, mit der man in den Stein hineinschauen kann“, schreibt uns die Designerin Natascia Bascherini, von der der Entwurf stammt, „wenn in der Produktion sich Risse im Stein zeigen, wird der Block sofort aus der Produktion genommen.“

Die Dicke der Sitzfläche beträgt 4 cm und hat nur an den Seiten eine Auflage.

Alles in allem wiegt das Chaiselongue 300 kg. Die maximale Tragfähigkeit ist 240 kg.

Der Stein ist nicht geharzt, und er hat auch auf der Unterseite kein verstärkendes Netz oder Ähnliches.

Der Marmor ist Statuario di Carrara. Das Tragegerüst besteht aus Eisen. Der Boden ist aus Teakholz. Die Abmessungen sind 176 x 78 x 70 cm.

Geliefert wird das außergewöhnliche Möbelstück komplett montiert in einem Stück.

Inspirieren ließ sich die Designerin von Schleiern, wie man sie früher trug. Es sei ein „bildhauerisches Design“ schreibt sie, und ergänzt zum Stil von Sa.Ge.Van: „In unseren Kunstwerken wollen wir dem Marmor immer einen Ausdruck von Leichtigkeit und Sanftheit zu geben, wie man es von klassischen Arbeiten mit Tüchern und der Weichheit des Material sowie der Wertschätzung für die Details kennt.“

Sa.Ge.Van Marmi

Natascia Bascherini

Renderings: Sa.Ge.Van Marmi

(08.06.2020)