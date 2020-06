Der Naturfotograf Bernhard Edmaier zeigt die schroffen Gipfel, schmelzenden Gletscher und bizarren Formen von verwitterndem Gestein im Hochgebirge

Schroffe Gipfel, schmelzende Gletscher oder die bizarren Formen von verwitterndem Gestein – die Alpen sind ein Kunstwerk. Der Naturfotograf Bernhard Edmaier hat das eindrucksvolle Gebirge in atemberaubenden Fotografien festgehalten und präsentiert diese in der Sonderausstellung „Kunstwerk Alpen“ bis zum 1. November 2020 in der terra mineralia in Freiberg, der Mineralienausstellung der dortigen TU Bergakademie.

Seit fast 30 Jahren bereist Bernhard Edmaier mit seiner Kamera die Welt. Dabei besteht ein Großteil seiner Bilder aus Luftaufnahmen, die einen Blick auf die Berge gestatten, wie er sonst nur den Vögeln möglich ist. Aus dieser Perspektive wird die Entstehungsgeschichte der Alpen erst richtig sichtbar. Spezielle Geoskope begleiten die Fotografien und ermöglichen bis auf mikroskopische Ebene in alpine Felsen hineinzuschauen. So fängt der studierte Geologe die künstlerische Seite der Alpen nach allen Regeln der Kunst ein und lässt sie wie Gemälde wirken.

Ergänzt wird die Wanderausstellung durch Gesteine und Minerale aus den Alpenländern von der Mineralogischen Sammlung der TU Bergakademie Freiberg, den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden und einem großen Rauchquarz von der Göscheneralp in der Schweiz.

Den Strahler stellte Frank Woldert extra für die Sonderausstellung zur Verfügung. Seit über 20 Jahren ist der Mineraliensammler, meist in schwer zugänglichen Gebieten in den Schweizer Alpen, auf der Suche nach alpinen Klüften. Dort legt er insbesondere seltene rosa Fluorite und vielfältige Rauchquarze frei, mit Großstufen von bis zu einem Meter Länge.

Die Ausstellung kann unter den derzeit geltenden Hygienebestimmungen (https://www.terra-mineralia.de/deutsch/wichtige-anmerkung) zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden. Eine telefonische Vorreservierung der Tickets an der Infotheke (03731/39-4654) wird empfohlen.

„Kunstwerk Alpen“, bis 01. November 2020

(09.06.2020)