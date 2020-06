Treppen mit Naturstein von Grassi Pietre: zwei Beispiele für Leichtigkeit und eins, wo Gewicht und Wichtigkeit gezeigt werden soll

Treppen mit Naturstein stellen eine besondere Herausforderung für den Architekten dar. Denn das Material ist schwer – die Konstruktion soll jedoch meist Leichtigkeit und müheloses Aufsteigen demonstrieren. Wir zeigen 3 Beispiele, die uns die italienische Firma Grassi Pietre zugesandt hat.

Neuer Showroom der italienischen Designmarke Rimadesio im Londoner East End (83-85, Wigmore Street): Die Stufen bestehen nicht aus massivem Stein, sondern tragen im Inneren einen Stahlträger, der in der Wand verankert ist. Der Stein (Kalkstein Grigio Argento, fein gebürstet) mit einer Dicke von 2 cm ist nur Verkleidung. Die Unterseite ist eine bronzefarbenen Metallplatte, in die LED-Lichter integriert sind.

Architekt war Giuseppe Bavuso, Creative Director von Rimadesio.



Private Villa in Italien: hier wurde ein altes Bauernhaus in ein modernes Wohngebäude umgestaltet. Kennzeichen sind die Wände aus Bruchstein. Die Treppe ins Obergeschoss stand an zentraler Stelle der Planungen. Die Stufen bestehen aus massivem Marmor San Pietro, in den Stahlträger eingelassen sind. Es handelt sich dabei um den Edelstahl AISI 304, der in der Wand verankert ist. Ein der Herausforderungen bestand darin, die Löcher für die Träger in den Stein zu bohren.

Die Planung kam von Firmenchef und Architekt Francesco Grassi zusammen mit seinem Vater Pietro, der Statiker ist.



Villa „La Jungle du Roi” (Der Dschungel des Köngis), Cannes: Naturstein dient hier nur zur Verkleidung der Treppe, aus Beton erstellt ist. Verwendet wurde der cremefarbene Kalkstein Bianco Perla mit feiner Maserung und geschliffener Oberfläche. Das Geländer ist in Form von Lilien gestaltet, die ehemals das Zeichen der französischen Könige, im Christentum auch Symbol von Keuschheit waren. Die Säulen an der Treppe sind hohl.

Weitere Säulen und ihre Kapitelle bestehen aus massivem Stein.

Der Gebäudekomplex gehört dem Designer Philipp Plein. Er „lebt und liebt Luxus so laut, sexy und protzig wie es nur geht“, heißt es auf einer Webpage. Überall in dem Gebäudeensemble findet man Nachbildungen wilder Tiere hinter Glas. Zu der Anlage gehört neben einem Swimming Pool auch ein privates Kino.

Grassi Pietre

Fotos: Grassi Pietre

(18.06.2020)