Die Veranstaltungen des GeoParks Nordisches Steinreich in den Monaten Juli und August 2020

Spezielle Ferienformate: Steine für Kids am Ostseestrand, Familienexkursionen im Kieswerk und neu: Ab in die Wüste – fünf Stunden Spaß und Experimente zu Sand und Steinen

Der GeoPark Nordisches Steinreich hat uns die folgende Information über seine Veranstaltungen im Juni 2020 geschickt. Bitte beachten: bis auf Weiteres sind alle Veranstaltungen nur mit Anmeldung möglich.

27. Juni GeoKieswerk – Familienexkursion Bark (Bad Segeberg), 14:00 -17:00

Mal nach Herzenslust Steine mit dem Hammer zerschlagen dürfen, einen riesigen Sandberg herunterrutschen – das und mehr sind die geologischen Schnupperexkursionen für die ganze Familie. Erw. 10 €, Kinder 6 €. Treffpunkt: GP Alsterkies Bark, Barker Weg 1, 23826 Bark bei Segeberg. Mit Anmeldung!

27. Juni Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 14:00 – 15:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: Strandparkplatz (gebührenpflichtig), 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4.10 €/Pers. Mit Anmeldung!

02. Juli Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Der Treffpunkt ist in 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4, auf dem Strandparkplatz (gebührenpflichtig). 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

03. Juli Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

04. Juli Kiesgrube intensiv – Zweedorf (Boizenburg, Lauenburg), 12:00-17:00

Mal einen ganzen Tag lang nach Gesteinen, Fossilien, Kristallen und Bernstein in einem Norddeutschen Kieswerk suchen. Wagen Sie einen Blick zurück in die Vergangenheit der Erde und werden Sie selbst an den Steinen aktiv – gerne auch mit der ganzen Familie. 25 €/Pers.. Treffpunkt: Kieswerk Zweedorf Nord, 19258 Schwanheide. Mit Anmeldung!

09. Juli Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: Strandparkplatz (gebührenpflichtig), 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4.10 €/Pers. Mit Anmeldung!

10. Juli Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

16. Juli Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: Strandparkplatz (gebührenpflichtig), 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4.10 €/Per.. Mit Anmeldung!

17. Juli Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

17. Juli Steine für Kids – das Kliff von Travemünde, 16:00 – 17:30

Steine entstehen, Steine vergehen und du bist dabei. Und am Ende nimmst du deinen eigenen Geologenpass mit nach Hause. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers.. Mit Anmeldung!

18. Juli Ferienprogramm „Ab in die Wüste“, Kieswerk Zweedorf, 10:00-15:00

Entdeckt gemeinsam mit euren Eltern die Welt der Geowissenschaften in einer der spannendsten Kiesgruben. Fünf Stunden Spaß und Experimente zu Sand und Steinen zum selber machen. 20 €/Pers. Treffpunkt: Kieswerk Zweedorf Nord, 19258 Schwanheide. Mit Anmeldung!

23. Juli Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: Strandparkplatz (gebührenpflichtig), 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4.10 €/Pers. Mit Anmeldung!

24. Juli Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

24. Juli Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

25. Juli Kiesgrube intensiv – Bark (Bad Segeberg), 10:00-15:00 Mal einen ganzen Tag lang nach Gesteinen, Fossilien und Kristallensuchen. Wagen Sie einen Blick zurück in die Vergangenheit der Erde und werden Sie selbst an den Steinen aktiv – gerne auch mit der ganzen Familie. 25 €/Pers.

Treffpunkt: Kieswerk Bark, Bark. Mit Anmeldung!

26. Juli GeoKieswerk – Familienexkursion Tensfeld (Bad Segeberg), 17:00-19:00

Mal nach Herzenslust Steine mit dem Hammer zerschlagen dürfen, einen riesigen Sandberg herunterrutschen – das und mehr sind die geologischen Schnupperexkursionen für die ganze Familie. Erw. 10 €, Kinder 6 €. Treffpunkt: Kieswerk Fischer GmbH & Co. KG, Kiesstraße 2, Tensfeld. Mit Anmeldung!

30. Juli Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: Strandparkplatz (gebührenpflichtig), 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4.10 €/Pers. Mit Anmeldung!

31. Juli Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

31. Juli Steine für Kids – das Kliff von Travemünde, 16:00 – 17:30

Steine entstehen, Steine vergehen und du bist dabei. Und am Ende nimmst du deinen eigenen Geologenpass mit nach Hause. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!



01. Aug Ferienprogramm „Ab in die Wüste“, Kieswerk Zweedorf, 10:00 -15:00

Entdeckt gemeinsam mit euren Eltern die Welt der Geowissenschaften in einer der spannendsten Kiesgruben. Fünf Stunden Spaß und Experimente zu Sand und Steinen zum selber machen. 20 €/Pers. Treffpunkt: Kieswerk Zweedorf Nord, 19258 Schwanheide. Mit Anmeldung!

06. Aug Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: Strandparkplatz (gebührenpflichtig), 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

07. Aug Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

07. Aug Steine für Kids – das Kliff von Travemünde, 16:00 – 17:30

Steine entstehen, Steine vergehen und du bist dabei. Und am Ende nimmst du deinen eigenen Geologenpass mit nach Hause. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

08. Aug Der Strand leuchtet, Travemünde, 22:00 -24:00

Farbenprächtiger Lichterglanz am dunklen Ostseestrand: eine nächtliche Bernsteinsuche mit UV-Licht. Schwarzlicht zeigt den Strand in einem ganz neuen Licht. Leuchtend Blau, Rosa oder Weiß… Eine unbekannte Welt mit bunten Leuchterscheinungen ersteht. UV-Lampen werden ausgeliehen. Treffpunkt: Strandpromenade Rondell, 23570 Travemünde. 15€/Pers. Mit Anmeldung!

09. Aug Familienexkursion Zweedorf (Boizenburg, Lauenburg), 16:00 -18:00

Mal nach Herzenslust Steine mit dem Hammer zerschlagen dürfen, einen riesigen Sandberg herunterrutschen – das und mehr sind die geologischen Schnupperexkursionen für die ganze Familie. Erw. 10 €, Kinder 6 €. Treffpunkt: Kieswerk €€Zweedorf Nord, 19258 Schwanheide. Mit Anmeldung!

13. Aug Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: Strandparkplatz (gebührenpflichtig), 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4.10 €/Pers. Mit Anmeldung!

14. Aug Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

14. Aug Steine für Kids – das Kliff von Travemünde, 16:00 – 17:30

Steine entstehen, Steine vergehen und du bist dabei. Und am Ende nimmst du deinen eigenen Geologenpass mit nach Hause. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

15. Aug GeoKieswerk – Familienexkursion Bark (Bad Segeberg), 17:00 – 19:00

Mal nach Herzenslust Steine mit dem Hammer zerschlagen dürfen, einen riesigen Sandberg herunterrutschen – das und mehr sind die geologischen Schnupperexkursionen für die ganze Familie. Erw. 10 €, Kinder 6 €. Treffpunkt: GP Alsterkies Bark, Barker Weg 1, 23826 Bark bei Segeberg. Mit Anmeldung!

15. Aug Kliffwanderung – Brodtener Steilufer, 12:00 – 18:00

Strandwanderung vom Travemünde nach Brodten und oben auf dem Kliff wieder zurück. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise durch die Erdgeschichte und lassen Sie sich dabei Ihre Funde erklären. 25 €/Pers. Mit Anmeldung.

20. Aug Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: Strandparkplatz (gebührenpflichtig), 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

21. Aug Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

21. Aug Steine für Kids – das Kliff von Travemünde, 16:00 – 17:30

Steine entstehen, Steine vergehen und du bist dabei. Und am Ende nimmst du deinen eigenen Geologenpass mit nach Hause. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

22. Aug Der Strand leuchtet, Boltenhagen, 21:30 – 23:30

Farbenprächtiger Lichterglanz am dunklen Ostseestrand: eine nächtliche Bernsteinsuche mit UV-Licht. Schwarzlicht zeigt den Strand in einem ganz neuen Licht. Leuchtend Blau, Rosa oder Weiß… Eine unbekannte Welt mit bunten Leuchterscheinungen ersteht. UV-Lampen werden ausgeliehen. Treffpunkt: Strandzugang zur Seebrücke Boltenhagen. 15 €/Pers. Mit Anmeldung.

27. Aug Das Kliff von Boltenhagen – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: Strandparkplatz (gebührenpflichtig), 23948 Steinbeck, Dorfstraße 4.10 €/Pers. Mit Anmeldung!

28. Aug Das Kliff von Travemünde – GeoExkursion, 16:00 – 17:30

Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Gesteine und kommen Sie mit uns an die spannendsten Kliffs der Ostseeküste. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

28. Aug Steine für Kids – das Kliff von Travemünde, 16:00 – 17:30

Steine entstehen, Steine vergehen und du bist dabei. Und am Ende nimmst du deinen eigenen Geologenpass mit nach Hause. Treffpunkt: 23570 Brodten, Wieskoppel 1, Haus Seeblick. 10 €/Pers. Mit Anmeldung!

29. Aug Nachts auf Bernsteinjagd im Kieswerk (Boizenburg, Lauenburg), 18:30-23:30

Eine nächtliche Bernsteinsuche mit UV-Licht zeigt die Welt in einem ganz neuen Licht. Leuchtend Blau, Rosa oder Weiß… Eine unbekannte Welt mit bunten Leuchterscheinungen ersteht. UV-Lampen werden ausgeliehen. 25 €/Pers. Treffpunkt: Kieswerk Zweedorf Nord, 19258 Schwanheide. Mit Anmeldung!

30. Aug Kiesgrube Intensiv Lüttow (Zarrentin), 10:00 -15:00

Mal einen ganzen Tag lang nach Gesteinen, Fossilien und Kristallensuchen. Wagen Sie einen Blick zurück in die Vergangenheit der Erde und werden Sie selbst an den Steinen aktiv – gerne auch mit der ganzen Familie. 25 €/Pers. Treffpunkt: Kieswerk Lüttow, An der B195, 19246 Lüttow. Mit Anmeldung!



Die geografischen Koordinaten, sowie detaillierte Anfahrtsbeschreibungen finden Sie auf der Homepage.

Kein passender Termin dabei? Buchen Sie für Ihre Gruppe eine eigene Exkursion mit uns. Ob an der Ostsee oder in der den „steinreichen“ Städten, ob mit Kindern oder Professoren, kommen Sie mit uns auf eine Zeitreise in die Vergangenheit unseres Planeten.Durch die Erdgeschichte geleitet werden Sie dabei von erfahrenen Geowissenschaftlern.

GeoPark Nordisches Steinreich

(28.06.2020)