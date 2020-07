Pure Design Contest der imm Cologne 2021: Chance für junge Designer aus dem Bereich Möbel, ihre Ideen weltweit zu präsentieren

Im kommenden Januar gibt es auch einen Preis in der Sparte LivingKitchen Selection für Konzepte und Objekte rund ums Kochen zuhause

Teilnehmer: Designstudierende und Nachwuchsdesigner aus aller Welt, deren Hochschulabschluss nicht länger als drei Jahre zurückliegt, das heißt, nach dem 1. Januar 2017 erfolgt ist. Anmeldungen von Gruppen (max. drei Personen) sind möglich, sofern alle Teilnehmer die Bedingungen hinsichtlich Studium/Abschluss erfüllen.

Beschreibung: Der Pure Talents Contest gehört international zu den anerkanntesten Designwettbewerben für junge Designer. Ausgerichtet von einer der größten Einrichtungsmessen weltweit, ist er die Bühne, auf der aufstrebende Talente ihre Produkte einem großen Publikum präsentieren und erste Kontakte in die Branche knüpfen. In den vergangenen siebzehn Jahren wurden insgesamt 476 Produkte von 526 Designern aus der ganzen Welt auf der imm cologne im Rahmen der Wettbewerbsausstellung präsentiert.

Viele dieser Produkte fanden ihren Weg in die Kollektionen namhafter Hersteller. Nominiert und ausgestellt werden bis zu 20 aktuelle Arbeiten von internationalen Designstudierenden und jungen Designern. Aus dieser Auswahl werden die drei talentiertesten internationalen Nachwuchsdesigner 2021 von der Jury ausgewählt. Der LivingKitchen Selection Prize wird aus bis zu 6 Arbeiten ausgewählt.

Zusätzlich wird ein Audience Prize vergeben.

Wann, wo: Messe imm Cologne, Köln (18. bis 24. Januar 2021)

Preise:

* Pure Design Contest: 1. Preis 3.000 €, 2. Preis 2.000 €, 3. Preis 1.000 €, Audience Prize 1.000 €

* LivingKitchen Selection: 3.000 €

Eine Gebühr für Einreichungen wird nicht erhoben.

Kategorien:

* Pure Design Contest : Möbel, Wohnaccessoires, Leuchten, Bodenbeläge, Tapeten

und Textilien, Smart Home

* LivingKitchen Selection: Küchenkonzepte, Konzepte für Elektrogeräte, Küchenaccessoires

und Küchenutensilien

Auswahl: Die Entwürfe sollten nicht älter als ein Jahr sein. Bei den Produkten darf es sich ausschließlich um Prototypen handeln, die sich noch nicht in Serienproduktion befinden, höchstens in der Vorbereitung für eine Serienproduktion. Die Produkte dürfen bereits auf anderen Ausstellungen gezeigt oder in Publikationen veröffentlicht worden sein. Jeder Teilnehmer darf bis zu drei Produkte einreichen. Die Einreichungen sollten als 1:1-Modell für die Präsentation in der Ausstellung bereits vorliegen oder bis zum Zeitpunkt der Ausstellung als 1:1-Modell auf Kosten des Einreichers hergestellt werden können.

Bewerbungsschluss: 17. September 2020

Informationen

Quelle: imm Cologne

(02.07.2020)