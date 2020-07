United Alabaster: „Die Lampe ,Glans‘ kommt direkt aus der Natur in Ihr Zuhause“

Das Unternehmen United Alabaster hat uns die folgende Pressemitteilung zugesandt:

Die Lampe „Glans“ (Eichel) ist bekannt für ihre organische Form und wird gefertigt aus einer Kupferplatte in satinierter Ausführung mit Alabaster-Schirm.

Der Name bezieht sich auf die Eichel. Die Form erinnert uns an diese sperrige, ovale und etwas spitze Baumfrucht, mit einer harten Schale. Satiniertes Kupferblech ist ein umweltfreundliches Metall, da es fast unbegrenzt oft wiederverwertet werden kann. Es war eines der ersten Metalle, das in der Frühgeschichte vom Menschen verwendet wurde.

Die Lampe Glans besteht aus verschiedenen Varianten, die perfekt in öffentliche oder private Räume passen:

– Die vielseitigste Variante mit 3 Leuchten, perfekt als weiche und sekundäre Lichtquelle, um zum Beispiel die Ruhe- oder Wartezone in einer Halle oder Lounge hervorzuheben.

– Die Meistverkaufte mit 6 ovalen Leuchten, die als zentrale Achse eingesetzt werden kann und ein Spiel von Lichtern und Formen ermöglicht, das niemanden gleichgültig lässt.

– Und die Majestätische mit 12 Teilen, ein Kunstwerk, das überall im Mittelpunkt steht.

In der Kombination der beiden Materialien entsteht eine Reihe zeitgenössischer Lampen, die ein angenehmes und diffuses Licht ausstrahlen.

Design: Joan Casanyes

United Alabaster

(07.07.2020)