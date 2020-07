Das Kunstdünger Bildhauer Symposium findet in diesem Jahr online und nicht im Tal der Mangfall unweit München statt

Vom 12. bis 15. Juli 2020 wird das Künstlerduo Teresa Glatt & Emil Silvester Ahlhelm im Netz in Aktion sein

Bildhauer TOBEL, Initiator des jährlichen Kunstdünger Bildhauer Symposiums in Valley/Hohendilching unweit von München, ist bekannt für seine Vorliebe für Karl Valentin und Liesl Karstadt. „Es muss schon Spaß machen, sonst macht’s ja keinen Spaß“ ist einer seiner Leitsätze, der so wunderbar ins Münchener Hinterland passt. In diesem Jahr stand er zusammen mit seiner Ehefrau und Mitveranstalterin Christiane Ahlhelm (Kindertheater mit Stücken für Kinder und Eltern) vor jenem bekannten Problem mit dem Namen Covid-19: für die 8. Ausgabe des Bildhauersymposiums waren schon die Teilnehmer aus der ganzen Welt eingeladen, und dann ging alles den Bach runter und musste abgesagt werden.

Man fand eine Lösung, natürlich, und eine bayerische und eine ganz spezielle nach Komikerart: das üblicherweise „Internationale“ Symposium wurde in ein „Kleines Symposium“ umbetitelt – zu dem gegebenen Termin vom 12. bis 15. Juli arbeiten diesmal nicht Bildhauer wie üblich auf der Skulptur-Lichtung im Wald am Ufer der Mangfall, sondern das Duo Teresa Glatt & Emil Silvester Ahlhelm wird in Aktion treten, dies nicht wie gewöhnlich im bayerischen Busch, sondern online.

Was die beiden da machen werden, wissen wir nicht..

Genaueres wird auch nicht gesagt in einem kurzen Video auf der Webpage, bei dem TOBEL und Christiane Ahlhelm im Wirtshaus sitzen und der heutzutage politisch korrekten Verkündung ihrer Online-Veranstaltung beiwohnen: „Das Künstler-Stern-innen Duo Teresa Glatt & Emil Silvester Ahlhelm…“

Das Ergebnis der Online-Aktion jedenfalls soll im Rahmen des Jubiläums von Kunstdünger e.V. am 13. November 2020 eingeweiht werden. Dann feiert die Initiative ihr 20. Jubiläum. „Wir hoffen, das wir uns dort alle treffen!“ heißt es in der Pressemitteilung.

TOBEL übrigens war der Rufname des Künstlers als Kind. Es hat keine tiefer gehende Bedeutung, etwa Bezüge zu dem Wort „Tobel“ in den oberdeutschen Dialekten, das eine tiefe Schlucht im Gebirge bezeichnet.

Vielleicht hat der Künstlername eher etwas mit jenem Zitat frei nach Karl Valentin zu tun, das Franz Beckenbauer nachgesagt wird, ebenfalls Bayer: „Die Schweden sind keine Holländer. Das hat man deutlich gesehen.“

Skulptur Lichtung Online 2020

(11.07.2020)