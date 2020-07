Endgültig: GaLaBau in Nürnberg erst wieder 2022 vom 14.-17. September

Im Jahr 2020 wird auch kein Alternativkonzept mit virtuellen Anteilen stattfinden, nur der Landschaftsgärtner-Cup am 17. und 18. September im Messezentrum

Die NürnbergMesse hat entschieden, kein alternatives Format der GaLaBau 2020 durchzuführen und die nächste Ausgabe der Messe erst 2022 vom 14.-17. September stattfinden zu lassen. Gegen eine Veranstaltung in gewohntem Rahmen und unter den geltenden Sicherheits- und Hygienerichtlinien äatten sich Aussteller und Besucher in Umfragen bereits zuvor mehrheitlich ausgesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein kleiner Teil der GaLaBau-Gemeinschaft soll sich dennoch im Herbst 2020 in Nürnberg treffen: Wie geplant wird der Landschaftsgärtner-Cup am 17. und 18. September im Messezentrum Nürnberg stattfinden, jedoch ohne Publikum. Das wird zeitgleich sein zum BGL-Verbandskongress, der BGL-Bildungsklausur und der GALK-Mitgliederversammlung. Mit der World Urban Parks Conference wird parallel ein Teil des geplanten Fachprogramms digital abgebildet.

Pressemitteilung

(14.07.2020)