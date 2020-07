Die nächsten „Kreativworkshops – Arbeiten mit Naturstein“ am Steinzentrum Wunsiedel finden 2021 vom 30. Juni bis 02. Juli sowie vom 02. Juli bis 07. Juli statt

Die Teilnehmer lernen das Schaffen fantasievoller Objekte aus Stein und die dazu gehörenden Techniken und Werkzeuge

Das Steinzentrum Wunsiedel hat uns einen Hinweis auf eine seiner Veranstaltungen für interessierte Laien geschickt:

Mit viel Gestaltungsfreude und Enthusiasmus widmeten sich die Kursteilnehmer in diesem Jahr jeweils drei Tage lang ausschließlich dem Stein und lernten am Europäischen Fortbildungszentrum für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk (EFBZ) in Wunsiedel, wie ein Steinmetz zu arbeiten.

Aus ganz Deutschland kamen die Steinbegeisterten, eine Teilnehmerin reiste sogar aus Österreich an. Etliche hatten schon zum wiederholten Mal teilgenommen.

Da die Anmeldezahlen einen Kurs erneut überstiegen hätten, konnten auch in diesem Jahr wieder zwei Kurse durchgeführt werden.

Die Teilnehmer bekamen Einblicke in die Techniken der Steinbearbeitung. Zum Beispiel:

* wie nutzt man den Knüpfel richtig?

* welches Eisen wird wofür eingesetzt?

* mit welchem Werkzeug erzielt man die gewünschte Steinoberfläche?

Kurz: Unter der Leitung und Betreuung von Steinmetz- und Steinbildhauermeister Jürgen Richter lernten die Kursteilnehmer die Handwerkzeuge des Steinmetzes kennen und nutzten das Basis-Know-how, um fantasievolle Objekte aus Stein zu schaffen.

Manche der künstlerisch interessierten Anfänger sowie Fortgeschrittene waren schon mit Entwürfen und Ideen angereist. Andere beschrieben, dass sie nach dem ersten Blick auf Ihren Steinquader „gesehen haben“, wie der fertige Stein einmal aussehen soll.

Wie anstrengend die Arbeit am Stein sein kann, merkten die Teilnehmer spätestens nach dem ersten Tag. Doch trotz Blasen an den Händen und Staub auf der Kleidung waren sich wieder einmal einig, dass es sich gelohnt hat. Die meisten hatten sich für diese Strapazen extra freigenommen. Auch Jürgen Richter war mit seinen neuen Steinmetzen und deren Arbeit sehr zufrieden.

Die nächsten Kreativworkshops – Arbeiten mit Naturstein finden vom 30.06.2021 bis 02.07.2021 und vom 07.07.2021 bis 09.07.2021 statt.

Das Europäische Fortbildungszentrum bietet eine breite Palette an Kursen für interessierte Laien. Als Kompetenzzentrum des Steinmetz. Und Steinbildhauerhandwerks hat es seinen Schwerpunkt natürlich in der Weiterbildung der Fachleute, wo diese ihr theoretisches Wissen erweitern und ihre handwerklichen Fähigkeiten an die wachsenden Erfordernisse anpassen können.

Stets aktualisierte Informationen und Anmeldeformale zu den verschiedenen Kursen gibt es auf der Internetseite des EFBZ (Europäisches Fortbildungszentrum für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk) https://efbz.de/, Mail, Telefon: 09232-1038

(19.07.2020)