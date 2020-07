Die Innengestaltung in der Kiki Noodle Bar in Shanghai deutet eine weite Landschaft mit Felsen und Wald an

Die Planer von Golucci Interior Architects wollen den Gästen für die Zeit einer Schüssel mit Nudeln einen Fluchtort vor der Hektik und Aufregung der Großstadt bieten

In einer Großstadt wie Shanghai sind es nur wenige Restaurants, die ihren Gästen eine weite und beschauliche Aussicht sowie eine ruhige Atmosphäre bieten können. Genau das aber verspricht die Kiki Noodle Bar, und die Planer der in Peking ansässigen Golucci Interior Architects haben sich des Waldes und der Felsen bedient, um diesen Eindruck zumindest anzudeuten: an der einen Wand schaut man in das Bild eine Reihe von Bäumen, und davor gibt es Rückenlehnen, die Steinbrocken nachempfunden sind.

Mehr noch: inmitten einer großen Sitzgruppe findet man sogar echte Felsen.

Vorbild für die Designer war eine für Taiwan typische Situation, wie sie schreiben: man sitzt unter einem Vordach vor einem Gebäude und schaut vom Hang aus über eine weite Landschaft, in der in der Ferne die Berge im Dunst verschwimmen. Und in Bezug auf die Kiki Noodle Bar: „Auch wenn es sich nur um eine Schüssel mit Nudeln dreht, ist das Ziel, die Seele in eine ruhige Landschaft zu versetzen.“ Zumindest für eine kurze Zeit sollen die Gäste „der Aufregung und Hektik“ der Großstadt entkommen.

Gleichzeitig will die Gestaltung den Besuchern auch ein Gefühl von Geborgenheit geben. So erinnert das Restaurant auch an einen traditionellen Innenhof, wo man unter aufgespannten Tüchern sitzt.

Schon am Eingang wird ein Loblied auf die chinesische Tradition der Suppenküchen gesungen: dort steht ein Verkaufswagen, wie man ihn im Hinterland überall auf den Straßen findet.

Das Kochgeschehen im Restaurant kann man beim Blick in die Küche miterleben. Auch wenn dort die Vorhänge heruntergelassen sind, sieht man noch die Schemen der Beschäftigten und die Schwaden des Dampfes.

Eine Seite des Restaurants ist für den Verkauf reserviert: dort kann man die „handgemachten und sonnengetrockneten Nudeln“ der Kiki-Marke kaufen und fürs Kochen zuhause mitnehmen.

Die Kiki Noodle Bar in Shanghai gehört zur Lai Sun Dining Restaurantkette mit Hauptsitz in Hongkong.

Golucci Interior Architects

Lai Sun Dining

(22.07.2020)